Concluyen resultados de la elección en Coahuila; inamovible integración del Congreso local

Fue a finales de la semana pasada cuando el Tribunal presentó los proyectos para resolver las impugnaciones presentadas por partidos como Morena, el Partido del Trabajo, el PVEM y el Partido Acción Nacional contra los resultados obtenidos en algunas de las casillas que fueron instaladas en el estado.

Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila emitió una serie de resoluciones respecto de la pasada elección del 7 de junio que se vivió en el estado para la renovación del Congreso local, el Instituto Electoral de Coahuila confirmó que las determinaciones no derivaron ni impactaron en las constancias de mayoría emitidas tras concluir los cómputos.

Entre las determinaciones, el Tribunal aprobó la anulación de al menos 11 casillas que presentaron inconsistencias durante el proceso y que fueron identificadas en los cómputos distritales.

Pese a ello y al reacomodo de las votaciones obtenidas en lo general, el IEC confirmó que tanto en el principio de mayoría relativa como en el principio de representación proporcional, la disminución de los votos obtenidos no impactó en los resultados que definieron a los ganadores a finales de junio.

Bajo el principio de mayoría relativa, el IEC confirmó que la alianza entre el PRI y UDC se llevó carro completo, y los 16 diputados electos fueron Javier Navarro, Guillermo Ruiz, Claudia Garza, Cristina Amezcua, Esra Cavazos, Héctor García, Sol María Luna y Ximena Villarreal.

Además, Verónica Martínez, Felipe González, Héctor Dávila, José María Morales, Luz Elena Morales, María del Arroyo Peart, Julián Eduardo Medrano y Álvaro Moreira Valdés.

Por otro lado, el IEC también confirmó que no hubo cambios en los cálculos que se habían realizado para el registro de las diputaciones que se alcanzaron por el principio de representación proporcional o “plurinominales”.

En ese sentido, el Congreso estará integrado por Carlos Humberto Robles, del PRI; de Morena serán Rocío Guadalupe de Aguinaga, Diego del Bosque, Edelmira Martínez Ramírez, Ruby Rangel y Mónica Darinka Guerra; mientras que de UDC será Héctor de Luna Sánchez y de Nuevas Ideas, Óscar Alberto Cano.