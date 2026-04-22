Concretan industrias de Ramos Arizpe inversión millonaria en infraestructura educativa

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF local y en coordinación con POSCO International y Good Neighbors, concretó una inversión sin precedentes de 2.3 millones de pesos destinada a fortalecer la infraestructura educativa en 3 instituciones de la ciudad. En la escuela primaria “Fidencio Flores”, ubicada en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por la presidenta honoraria del DIF municipal, Teresita Escalante Contreras, encabezó la consolidación de este proyecto que también impactó al Jardín de Niños “Enrique Rébsamen” y al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila.

Durante el evento participaron directivos de POSCO International provenientes de Asia, entre ellos Han Soo Lee, Young-Hak Ko, Young-Jin Lee y Yongsuk Park, así como el director ejecutivo de Good Neighbors, Sungrack Park, quienes destacaron el valor de la cooperación global para detonar mejoras tangibles en comunidades locales. INFRAESTRUCTURA RENOVADA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Las acciones incluyeron la rehabilitación y modernización de espacios educativos mediante la construcción de sanitarios, adecuación de aulas inteligentes, instalación de bebederos, mejora de áreas deportivas y entrega de equipo tecnológico y herramientas especializadas.

En la primaria “Fidencio Flores” se renovó la cancha, se edificaron nuevos baños y se habilitaron dos aulas inteligentes. En el preescolar “Enrique Rébsamen” se construyó una techumbre, se rehabilitó el área de juegos y se dotó de material didáctico. Por su parte, en el CECyTec se fortalecieron las capacidades técnicas con equipamiento para diseño y prácticas de soldadura. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y APOYO DIRECTO A ESTUDIANTES Como parte de la jornada, se llevó a cabo la entrega de recursos del programa “En tu escuela tú eliges”, mediante el cual la comunidad escolar de la primaria beneficiada accedió a insumos prioritarios, impactando a cerca de 900 alumnos con la adquisición de pantallas, pintura y material administrativo.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que la coordinación entre sectores permite ampliar el alcance de las acciones públicas, al tiempo que reconoció el respaldo del Gobierno del Estado encabezado por Manolo Jiménez. Por su parte, Teresita Escalante Contreras destacó que la suma de voluntades con organismos internacionales y la iniciativa privada genera resultados concretos en favor de quienes más lo necesitan. Esta intervención forma parte del programa Sinergia y Responsabilidad Social, impulsado por el DIF Municipal, orientado a consolidar alianzas estratégicas que eleven la calidad de vida de la población a través de proyectos de alto impacto. En el acto también estuvieron presentes autoridades estatales y municipales vinculadas al sector educativo y social, quienes reiteraron su compromiso con el desarrollo integral de la niñez y juventud en Ramos Arizpe.

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