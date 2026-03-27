Condado de Maverick; Texas destina 140 mil dólares a plan médico

De acuerdo con el funcionario, este esquema busca garantizar a los empleados acceso a servicios de salud oportunos y de calidad, como parte de las prestaciones dirigidas al personal que labora en distintas áreas gubernamentales.

EAGLE PASS, TX.— El juez del condado de Maverick , Ramsey English Cantú, informó que la administración local mantiene un plan médico de atención de primer nivel para trabajadores del condado, con una inversión aproximada de 140 mil dólares.

El programa contempla consultas médicas, atención preventiva y otros beneficios orientados a que los trabajadores puedan recibir asistencia sin que ello represente una carga importante para su economía.

English Cantú señaló que este apoyo forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer las condiciones laborales del personal, al brindar mayor certeza en materia de salud.

Añadió que contar con este tipo de respaldo también impacta en el desempeño de los trabajadores, al permitirles desarrollar sus funciones con mayor tranquilidad.

Finalmente, indicó que la administración del condado continuará evaluando y reforzando este tipo de beneficios para mantener un esquema de atención médica eficiente.