Condicionan acceso a alumnos de Cecytec Derramadero, denuncian padres

Padres de familia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTEC) Derramadero, quienes solicitaron anonimato por temor a represalias, expresaron su inconformidad por cambios que, aseguran, afectan la economía y el acceso a clases de estudiantes provenientes de comunidades de Saltillo y General Cepeda.

Según testimonios recabados por VANGUARDIA, el conflicto inició cuando no se respetó el acuerdo de que sólo el alumnado de nuevo ingreso usaría el nuevo uniforme y ahora se les exige su compra a todos los grupos.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC impulsa investigación con el Coloquio de Economía Regional 2025

Según los testimonios, el costo de dos uniformes asciende a ocho mil pesos en total. Para quienes están por concluir su educación, este gasto no es viable y representa un fuerte golpe para la economía familiar. Aunado a ello, señalaron que la venta la realiza directamente el director, Alejandro Nájera, quien no les proporciona el contacto de un proveedor externo ni permite que los manden a hacer con costureras de las comunidades.

TRANSPORTE ES INSUFICIENTE

Las familias también reportan dificultades con el transporte escolar el cual no tiene capacidad para los cerca de 80 estudiantes que lo requieren y por lo que muchos optan por trasladarse por su cuenta y ante la falta de transporte público en ocasiones llegan minutos después de la hora de entrada, por lo que se les niega el acceso.

Esto ha implicado pérdida de tiempo y dinero, con un costo de 25 pesos por viaje, y ha obligado a jóvenes a regresar a sus hogares por cualquier medio disponible, incluso pidiendo raid, pese a que algunos viven a más de una hora de distancia. Señalan además que, al impedirles entrar, se pierde el material que llevan para sus clases.

Al respecto, la Secretaría de Educación señaló que el costo real del uniforme es menor al que reportan los padres (800 pesos el uniforme de diario y mil 500 pesos el deportivo). Sobre la venta del mismo por parte del director, señaló que se mantiene un stock en el plantel para facilitar su acceso debido a la distancia de las comunidades.

Sobre el transporte, la dependencia explicó que se pidió a padres y alumnos reforzar las medidas de seguridad, ya que se detectó que algunos menores conducían vehículos o daban raid a otros estudiantes, una práctica que consideraron riesgosa.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC gradúa al primer arquitecto con discapacidad visual en México

Ante la diferencia de declaraciones, VANGUARDIA intentó localizar al director del plantel; sin embargo, el número de contacto publicado en el portal de Cecytec marcó como inexistente.

También se solicitó la postura de la directora general de Cecytec en Coahuila, Azucena Ramos Ramos, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.