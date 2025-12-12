UAdeC gradúa al primer arquitecto con discapacidad visual en México

Saltillo
/ 12 diciembre 2025
    UAdeC gradúa al primer arquitecto con discapacidad visual en México
    Magdiel cursó la carrera entre 2012 y 2016, ocultando al inicio su condición visual. FOTO: CORTESÍA

Su tesis aborda la necesidad de diseñar espacios accesibles y funcionales

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) marcó un precedente histórico a nivel nacional al graduar al primer arquitecto con discapacidad visual del país: Magdiel Vélez Lara, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Unidad Saltillo.

El logro representa un avance significativo en materia de inclusión e igualdad dentro de un campo considerado de alta demanda visual.

El proyecto de tesis de Vélez Lara, titulado “Vivienda para personas con discapacidad en Saltillo, Coahuila”, aborda la urgencia de diseñar espacios que garanticen autonomía, movilidad y funcionalidad para sectores históricamente excluidos del diseño arquitectónico.

El trabajo, sustentado en normativas y derechos humanos, fue aprobado por unanimidad el pasado 5 de diciembre por los sinodales Azucena Valdés (presidente), Arturo Villarreal (secretario) y Pablo García (vocal).

$!A pesar de su discapacidad, fue evaluado con los mismos estándares académicos que sus compañeros, con mínimas adaptaciones en exámenes.
A pesar de su discapacidad, fue evaluado con los mismos estándares académicos que sus compañeros, con mínimas adaptaciones en exámenes. FOTO: CORTESÍA

Magdiel cursó la carrera de Arquitectura entre 2012 y 2016. Ingresó con una deficiencia visual que decidió ocultar en los primeros semestres, simulando tener visión completa. Conforme su condición avanzó, la reducción drástica de su vista lo llevó a informar oficialmente a la universidad.

Aun así, mantuvo su desempeño académico y fue evaluado bajo los mismos estándares que sus compañeros, con mínimas adaptaciones en los formatos de examen, como letra ampliada o evaluaciones orales, sin alteración en el nivel de exigencia.

El recién graduado reconoce el papel fundamental de su familia, quien lo impulsó a presentar el examen de admisión y lo sostuvo emocionalmente durante toda su formación profesional.

Actualmente, Vélez Lara trabaja en el sector de la construcción y funge como presidente de la Asociación de Deportistas Ciegos de Coahuila, combinando ambas actividades con el objetivo de generar un impacto social. Su meta es contribuir mediante diagnósticos de accesibilidad en espacios públicos y privados, así como a través del diseño y construcción incluyentes.

A las y los jóvenes que desean incursionar en profesiones tradicionalmente visuales como la arquitectura o el diseño, Magdiel les envía un mensaje directo: “Hay que dejar de lado los prejuicios, el qué dirán, valorarse, saber de lo que uno es capaz y no perder los objetivos”.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

