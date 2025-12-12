UAdeC gradúa al primer arquitecto con discapacidad visual en México

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) marcó un precedente histórico a nivel nacional al graduar al primer arquitecto con discapacidad visual del país: Magdiel Vélez Lara, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Unidad Saltillo.

El logro representa un avance significativo en materia de inclusión e igualdad dentro de un campo considerado de alta demanda visual.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC prepara ajustes a rutas Lobus en coordinación con Saltillo y Ramos Arizpe

El proyecto de tesis de Vélez Lara, titulado “Vivienda para personas con discapacidad en Saltillo, Coahuila”, aborda la urgencia de diseñar espacios que garanticen autonomía, movilidad y funcionalidad para sectores históricamente excluidos del diseño arquitectónico.

El trabajo, sustentado en normativas y derechos humanos, fue aprobado por unanimidad el pasado 5 de diciembre por los sinodales Azucena Valdés (presidente), Arturo Villarreal (secretario) y Pablo García (vocal).