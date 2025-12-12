UAdeC impulsa investigación con el Coloquio de Economía Regional 2025

El Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo el “Coloquio de Economía Regional 2025”, un espacio académico destinado a que estudiantes de posgrado presenten los avances y protocolos de sus proyectos de tesis.

El encuentro busca fortalecer el diálogo, la retroalimentación y la difusión del trabajo científico que se desarrolla al interior de la institución.

La inauguración estuvo encabezada por el director de Investigación y Posgrado de la UAdeC, Luis Gutiérrez Flores, y el director del CISE, Gustavo Félix Verduzco, acompañados por los integrantes del comité organizador, Ceyla Antonio Anderson y Naim Manríquez, además de estudiantes y docentes.

En su mensaje, Gutiérrez Flores destacó que para la Universidad es motivo de orgullo que el CISE mantenga espacios de discusión académica como este coloquio, pues contribuye a la formación de nuevas generaciones de investigadoras e investigadores.

Recordó también que el CISE fue pionero en la organización de seminarios donde especialistas en economía y estudios regionales revisan los avances de investigación de los posgrados, por lo que exhortó al alumnado a aprovechar la retroalimentación de sus directores y lectores.

Por su parte, Félix Verduzco subrayó la importancia del coloquio como un espacio anual consolidado que permite compartir avances de investigación, y resaltó la amplia participación de esta edición, que reunió a 57 lectores de 15 universidades y la presentación de 10 trabajos académicos, evidencia del crecimiento del encuentro.

Entre los proyectos expuestos se encuentran: “Mujeres al frente: hogares monomarentales y desigualdad territorial en México”, de Janeth Rangel García; “Participación laboral y los roles de género”, de Sulma Yines Landazuri; “Sustentabilidad de los servicios de agua en la Zona Metropolitana de Saltillo”, de Blanca Pascual Saucedo; y “Fecundidad, carga de trabajo y marginación desde la geografía feminista”, de Meylin Rodríguez Socarrás.

También se presentaron: “Medición integral de la inclusión laboral de personas con discapacidad en México”, de Vannesa Delgadillo García; “Análisis socioeconómico del patrimonio biocultural en Parras de la Fuente”, de Araceli Villarreal Flores; “Prima salarial y brechas de género en la era digital (2005–2025)”, de René Molina Ledezma; “Efectos de la alfabetización financiera en el manejo de la deuda hipotecaria”, de Carla Coello Godina; “Análisis espacial y socioeconómico de los accidentes automovilísticos en México (1997–2024)”, de Moisés Nassi Torres; y “Productividad y eficiencia de la manufactura mexicana: análisis regional 2003–2018”, de Alicia Dueñes Rivera.

Como parte del programa, se llevó a cabo la presentación del libro “México: ¿La gran transformación?”, del economista Robert Boyer, cuya discusión fue dirigida por el Dr. Alejandro Dávila Flores y el Dr. Reynier Rodríguez Socarrás, investigadores del CISE.