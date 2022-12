Conductor vuelca en frente del Seminario mayor de Saltillo, reportan pérdidas materiales

Un Vehículo modelo Chevrolet Sonic que transitaba de poniente a oriente sobre camino al seminario mayor volcó tras perder el control de su vehículo debido a que quiso frenar a exceso de velocidad.

Los sucesos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana sobre el camino al seminario mayor 300 metros antes de llegar al libramiento Óscar Flores Tapia, lo que movilizó a las autoridades para tomar control de la situación.

En el lugar no se reportaron heridos por lo que no fue necesaria la movilización de paramédicos de Cruz Roja o cuerpos de emergencia, así mismo no se presentaron más vehículos afectados en el incidente.

Al lugar acudió personal de la Policía Municipal de Ramos Arizpe y personal de Tránsito de la Policía Municipal de Saltillo, quiénes cerraron parcialmente la vialidad para permitir la correcta operación de la grúa que retiraría el vehículo de la carpeta asfáltica.