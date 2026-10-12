Gestiona Ramos Arizpe mejoras al cauce del arroyo La Encantada ante riesgos en Analco

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    Gestiona Ramos Arizpe mejoras al cauce del arroyo La Encantada ante riesgos en Analco
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino se reunió con Luis Carlos Alatorre Cejudo, director general del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Conagua CORTESÍA

Las modificaciones al cauce natural han generado afectaciones en zonas habitacionales cercanas al arroyo

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe solicitará a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) los permisos necesarios para realizar trabajos de mejoramiento en el cauce del arroyo La Encantada, en el sector Analco, donde se han registrado afectaciones relacionadas con la erosión del terreno y riesgos de inundación.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo una reunión de trabajo con Luis Carlos Alatorre Cejudo, director general del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Conagua, para revisar las condiciones del arroyo y las afectaciones que las modificaciones a su cauce natural han generado en las zonas habitacionales cercanas.

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Durante el encuentro se expuso que la situación ha provocado riesgos de inundación, erosión del terreno y deterioro de calles y banquetas, por lo que se planteó la necesidad de analizar alternativas para mejorar las condiciones del cauce.

De acuerdo con lo informado durante la reunión, la Conagua actualmente no dispone de recursos presupuestales para ejecutar la obra, debido a que su presupuesto está destinado a proyectos previamente programados. Ante ello, el Ayuntamiento buscará obtener las autorizaciones federales para realizar los trabajos por cuenta del Municipio.

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Busca Municipio atender erosión e inundaciones en el sector Analco MANUEL RODRÍGUEZ

Como parte del procedimiento, la administración municipal contempla elaborar un proyecto técnico preliminar que permita establecer las acciones de adecuación necesarias. Su desarrollo estará sujeto a los permisos correspondientes de la autoridad federal.

Gutiérrez Merino señaló que el objetivo de las gestiones es reducir los riesgos asociados con las lluvias y evitar mayores afectaciones en las viviendas y la infraestructura del sector Analco.

“Queremos cuidar el patrimonio de las familias y trabajar para que Analco tenga mejores condiciones de seguridad ante las lluvias”, puntualizó.

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El alcalde indicó que el Municipio continuará las gestiones ante las instancias correspondientes para avanzar en una propuesta de intervención del arroyo.

En la reunión participaron Nicanor Aguirre Flores, gerente general de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS); Edgar Tamez, secretario de Servicios Primarios, y Francisco Javier Sánchez, director de Protección Civil municipal.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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