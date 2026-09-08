Confirma Congreso salida de Tony Flores; Fernando Rodríguez retoma curul del PT en Coahuila

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    Confirma Congreso salida de Tony Flores; Fernando Rodríguez retoma curul del PT en Coahuila
    Fernando Rodríguez González retomó este martes su lugar como diputado suplente del PT, luego de las resoluciones emitidas por tribunales electorales. HOMERO SÁNCHEZ

El suplente de Antonio Flores acudió a la sesión ordinaria de este martes, luego de las resoluciones de tribunales electorales que determinaron que debe ocupar la diputación durante el actual periodo ordinario

Fernando Rodríguez González retomó este martes su lugar en el Congreso de Coahuila como diputado suplente del Partido del Trabajo (PT), luego de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Durante la sesión ordinaria, el Congreso realizó una declaratoria instrumental para dejar constancia de la situación jurídica derivada de la sentencia correspondiente al recurso de queja TECZ-RQ-09/2026.

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De acuerdo con la resolución, el acuerdo de incorporación de Fernando Rodríguez, emitido el pasado 9 de junio, conserva su eficacia y su suplencia comprende el periodo ordinario de sesiones iniciado el primero de septiembre de 2026. Esta situación se mantendrá hasta que dicho acuerdo sea revocado o modificado por el propio Congreso o por una autoridad jurisdiccional electoral competente.

La resolución establece además que, durante ese periodo, Antonio Flores Guerra no puede ejercer simultáneamente la misma diputación.

La declaratoria aprobada por el Congreso tiene carácter exclusivamente instrumental, es decir, deja constancia formal de una situación jurídica previamente determinada por los tribunales y no constituye un nuevo llamamiento ni una nueva decisión sobre la procedencia de la suplencia.

Tras desahogarse este punto, Rodríguez solicitó que se registrara su asistencia y que su voto fuera contabilizado en los asuntos sometidos a consideración del Pleno.

“Más allá de los colores está Coahuila y están las leyes que las familias de Coahuila necesitan que sigamos legislando juntos”, expresó.

Posteriormente, el Pleno aprobó la modificación de la integración de algunas comisiones dictaminadoras permanentes y comités para incorporar a Rodríguez a los trabajos legislativos.

$!El Congreso realizó una declaratoria para dejar constancia de que Fernando Rodríguez ocupará la diputación durante el actual periodo ordinario de sesiones.
El Congreso realizó una declaratoria para dejar constancia de que Fernando Rodríguez ocupará la diputación durante el actual periodo ordinario de sesiones. HOMERO SÁNCHEZ

La reincorporación implica que Rodríguez participe en las sesiones del Pleno, reuniones de la Junta de Gobierno, comisiones, comités y demás actividades parlamentarias que correspondan.

En entrevista previa, el legislador atribuyó su regreso a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales electorales.

“Soy el resultado de la voluntad de seis magistrados: tres del Tribunal Estatal Electoral y dos magistradas y un magistrado de la Sala Regional del Poder Judicial Federal que no se han dejado comprar”, afirmó.

Rodríguez también se refirió al proceso que todavía podría continuar en instancias electorales federales y sostuvo que espera que se mantenga la resolución que le permite ocupar la curul.

El diputado rechazó además que el PT haya perdido la representación que le corresponde en el Congreso y respondió a los señalamientos atribuidos a Ricardo Mejía.

“Ricardo Mejía ha convencido al líder del PT que despojaron de la diputación al PT. No, señor. Yo represento la diputación del PT, puesto que yo soy propuesta del PT como diputado. Aquí nadie se le ha despojado nada a nadie”, sostuvo.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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