Confirma FGE detención de Erick ‘N’ y Ángel ‘N’ por homicidio en centro de rehabilitación de Frontera

FRONTERA, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Erick “N” y Ángel “N”, señalados como probables responsables de los delitos de homicidio y lesiones calificadas con ventaja, por hechos ocurridos en julio de 2022 al interior del Centro de Rehabilitación “Escudo de Salvación”, en Frontera. El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, declaró que la detención del propietario del anexo y su colaborador se concretó luego de que el Ministerio Público agotara las distintas instancias legales que se presentaron durante el proceso.

Explicó que, en su momento, la Fiscalía solicitó ante el juez de control el cambio de medida cautelar para los señalados, petición que fue negada, por lo que la institución apeló dicha resolución y continuó con el procedimiento legal. Fue hasta el 31 de agosto de 2026 cuando el magistrado del Tercer Tribunal Distrital de Monclova revocó la resolución del juez de control y determinó imponer prisión preventiva oficiosa justificada a los probables responsables.

Con esta nueva medida, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Estatal y corporaciones municipales, llevaron a cabo las órdenes de aprehensión contra ambos sujetos. Fernández Montañez destacó que la Fiscalía mantiene el combate a la impunidad como una de sus prioridades y adelantó que se continuará informando conforme avance el proceso legal. LOS HECHOS El homicidio de Jesús Alfredo Salayandia, conocido como “Jesse”, ocurrió el 8 de julio de 2022 dentro del centro de rehabilitación. De acuerdo con testimonios de internos que presenciaron los hechos, alrededor de las 7:40 de la mañana, durante una reunión en la sala de juntas, “Jesse” y Jonathan “N” intentaron escapar. Al llegar a una de las puertas, presuntamente fueron interceptados por un grupo de “padrinos”, quienes les impidieron continuar. Salayandia fue posteriormente sometido y golpeado, sufriendo un traumatismo craneoencefálico que derivó en un choque neurogénico y, finalmente, en su muerte. Los hechos permanecieron bajo investigación durante estos cuatro años, hasta que la resolución judicial permitió a la Fiscalía concretar la detención de los dos probables responsables.

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