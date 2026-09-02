Confirma Secretaría de Salud: muerte de niño de 12 años en en Ramos Arizpe fue por rickettsiosis

Un niño de 12 años, residente de Ramos Arizpe y originario de Monclova, Coahuila, falleció el pasado 22 de agosto a causa de rickettsiosis, informó la Secretaría de Salud en el estado. El diagnóstico fue confirmado oficialmente mediante un resultado emitido por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, luego de que el menor recibiera atención médica en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con la investigación epidemiológica, el menor tuvo contacto directo con una garrapata el 13 de agosto, un día antes de presentar los primeros síntomas de la enfermedad. Según el reporte, ese día retiró una garrapata que se encontraba adherida a su mascota, un perro de raza pitbull. Durante la manipulación, el parásito se rompió y su contenido hemático entró en contacto con el ojo y la mejilla del menor.

REFUERZAN MEDIDAS SANITARIAS Tras la notificación del caso, las autoridades sanitarias realizaron una inspección en el domicilio del paciente, donde se documentó la presencia de garrapatas. Como parte de los protocolos establecidos, se implementó un cerco epidemiológico en la zona y se mantiene vigilancia activa para detectar posibles casos asociados.

Asimismo, brigadas de salud realizaron el estudio correspondiente entre los contactos cercanos del menor. De acuerdo con las autoridades, ninguno ha presentado hasta el momento síntomas relacionados con la enfermedad ni ha requerido ser referido a alguna unidad médica. La Secretaría de Salud indicó que la vigilancia epidemiológica continúa y que, hasta ahora, no se ha detectado una situación anormal en la zona.