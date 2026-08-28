SSA detecta 41 casos de rickettsia en Coahuila este año; 30 pacientes han fallecido

El funcionario explicó que uno de los principales problemas es que los pacientes comienzan a presentar síntomas y antes de llegar a un hospital buscan atención en diferentes consultorios, donde pueden recibir tratamientos que no corresponden a la rickettsia, permitiendo que la enfermedad avance.

MONCLOVA, COAH.- Al menos 41 casos de rickettsia se han confirmado en Coahuila durante este año, de los cuales 30 pacientes han fallecido, informó el secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, quien atribuyó la elevada mortalidad principalmente a la atención tardía de la enfermedad.

“Pasan tres o cuatro días, que son importantísimos para una enfermedad de este tipo, y cuando llegan al hospital ya llegan muy deteriorados”, señaló Aguirre Vázquez.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud reforzó la capacitación al personal médico de primer nivel, al ser el primer contacto con los pacientes, para que ante síntomas compatibles y antecedentes de convivencia con mascotas se considere la posibilidad de rickettsia.

Aguirre Vázquez indicó que incluso se han colocado carteles informativos en los centros de salud para recordar al personal que, ante la presencia de síntomas y contacto con mascotas, debe contemplarse esta enfermedad y comenzar oportunamente el tratamiento correspondiente.

“Tenemos el suficiente tratamiento para la rickettsia; no pasa nada si se da el tratamiento y después vemos que no era, pero ya le dimos la oportunidad de salvar la vida”, puntualizó.

El Secretario de Salud insistió en que los primeros días son determinantes, ya que cuando el paciente llega al hospital con un deterioro avanzado y daño en órganos, las posibilidades de recuperación disminuyen considerablemente.

Además de la atención médica, la dependencia mantiene acciones preventivas para combatir la presencia de garrapatas, con campañas de desparasitación y atención a mascotas, así como recomendaciones a los propietarios para mantenerlas en condiciones adecuadas de higiene.

Aguirre Vázquez también informó que se mantienen las acciones contra el dengue ante la temporada de lluvias, con jornadas de abatización, fumigación y descacharrización en coordinación con los municipios.

Las brigadas recorren las colonias para retirar objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue, por lo que exhortó a las familias a participar sacando los cacharros de sus patios cuando se anuncien estas jornadas.

¿QUÉ ES LA RICKETTSIA?

La rickettsiosis abarca un grupo de enfermedades infecciosas causadas por al menos ocho especies de bacterias del género rickettsia y que se asocian a malas condiciones higiénicas debido a que se transmiten por vectores, principalmente garrapatas.

La transmisión de este microorganismo por la picadura de una garrapata infectada con un periodo de incubación de 3 a 14 días con síntomas como dolor de cabeza intenso, fiebre de 39°C, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, náuseas, vómito, anorexia y dolor abdominal. La gravedad de esta enfermedad varía y su letalidad va del 5 al 40 por ciento.