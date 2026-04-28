Morena presentará en el Senado informe contra Maru Campos por operativo antinarco

CIUDAD DE MÉXICO.-Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en el Senado, informó que las comisiones de Seguridad Pública y Puntos Constitucionales presentarán este martes al Pleno un informe sobre el desempeño de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (PAN), quien está inmersa en una crisis institucional a raíz de la muerte de dos agentes de Estados Unidos, que presumiblemente participaron en un operativo antinarco. Horas después de que se conociera que la Mandataria no acudiría al Senado para hablar sobre el tema con los parlamentarios, el legislador poblano adelantó que en el informe quedará de manifiesto la “violación sistemática de la soberanía nacional”. Mier dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) ya está investigando el caso.

El senador veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara, también de Morena, dijo que la ausencia de la Mandataria era muy significativa. “Un silencio puede gritar la verdad que quieren ocultar: no se puede tapar el sol con un dedo. Una ausencia puede decir más que mil palabras”, expresó.

ACUSA CORRAL AUTOIVESTIGACIÓN EN CASO CIA Javier Corral, senador morenista y ex Mandatario panista de Chihuahua, acusó que la Gobernadora de esa entidad, Maru Campos, pretende “autoinvestigarse” por la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad en México. A través de una publicación en redes sociales, el morenista aseguró que Campos se burla de los poderes Ejecutivo y Legislativo con su actitud. “(Campos) responde con desdén que ya se auto investiga y no quiere entorpecer la investigación en curso. Una burla al llamado reiterado del Poder Ejecutivo y Legislativo a explicar a razón de qué ocurrió la participación de agentes extranjeros con el Gobierno del estado de Chihuahua”, indicó.

MARU CAMPOS INFORMÓ QUE NO ASISTIRÍA AL SENADO Este martes, comisiones unidas del Senado invitaron a la Gobernadora Campos a dialogar en torno al caso de dos agentes de la CIA que murieron durante un operativo, cuya participación era desconocida por la Federación. Sin embargo, unos 20 minutos antes de la hora acordada, circuló un oficio mediante el cual la panista informó que no asistiría. Además, un día después de que se dio a conocer la muerte de los efectivos estadounidenses, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que Campos no le respondió el teléfono.

En respuesta, el senador por Chihuahua acusó que tanto las conductas como las declaraciones de la Gobernadora han exhibido a nivel público su “incompetencia política”.

“Los millones que destina a medios como protección tienen fecha de caducidad y, tarde o temprano, tendrá que responderle a Chihuahua y al pueblo de México”, aseguró.

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