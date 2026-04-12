Confirman nuevo nido de águila real en área protegida de Coahuila

Un nuevo sitio de anidación de águila real fue confirmado en el Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo, en Coahuila, tras la verificación de una pareja reproductiva en la zona. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el registro se originó a partir de los reportes del monitor comunitario Juan Carrasco Reyna, integrante del grupo “Alas del Desierto”, quien identificó actividad de la especie en las inmediaciones del ejido Piedritas.

A partir de este aviso, se realizaron recorridos de campo para corroborar la información. En una primera visita, el 27 de marzo, no se logró observar directamente a los ejemplares; sin embargo, en una segunda inspección, el 4 de abril, se documentó a una hembra posada en el nido y posteriormente el arribo del macho.

Con ello, se confirmó la presencia de una pareja reproductiva establecida en el sitio. La Conanp indicó que el establecimiento de este nido representa un indicador sobre las condiciones del ecosistema dentro del área protegida, además de aportar datos para el seguimiento de la especie, considerada en riesgo de acuerdo con la NOM-059.

El organismo también destacó la participación de monitores comunitarios en la detección de este tipo de registros, al señalar que su trabajo contribuye a la vigilancia en áreas naturales protegidas. El águila real (Aquila chrysaetos) es una de las especies emblemáticas del país, por lo que este tipo de hallazgos permite fortalecer su monitoreo y conservación en territorio nacional.

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