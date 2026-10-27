Congreso de Coahuila avala lista de aspirantes a órganos internos de control

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    Congreso de Coahuila avala lista de aspirantes a órganos internos de control
    La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso de Coahuila aprobó por mayoría la lista de aspirantes que avanzan en el proceso de selección. ARCHIVO

Da Legislativo a conocer la lista de personas que cumplen con requisitos

El Congreso de Coahuila emitió la lista de personas aspirantes que cumplen con los requisitos para participar en el proceso de designación de las titularidades de los órganos internos de control del Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos.

El acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, aprobado por mayoría este martes, establece que las personas registradas deberán comparecer ante sus integrantes mediante entrevistas programadas para este jueves 29 de octubre, a partir de las 10:30 horas como parte del proceso de selección del nuevo titular.

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Para el órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa fueron avalados Everardo Zúñiga Rodríguez, Enrique González Reyes, Fabián Chávez Torres, Pablo Jesús Rodríguez Ramos, Edgar Daniel Valdés Silva, Sergio Elaviano Gutiérrez Wislar, Amanda Guadalupe García Castillo, Cynthia Itzel Ovalle Hernández y César Alejandro Fernández Padilla.

En el caso del Tribunal Electoral, la lista está integrada por Juan Antonio González del Bosque, Enrique González Reyes, Fabián Chávez Torres, Pablo Jesús Rodríguez Ramos, Félix Alberto Torres Berumen, Amanda Guadalupe García Castillo y Cynthia Itzel Ovalle Hernández.

Para la Fiscalía General del Estado cumplieron con los requisitos Ma. Eugenia Mazorra Alvarado y Jorge Eduardo Cepeda Flores.

Mientras que para la Comisión de Derechos Humanos del Estado se encuentran Enrique González Reyes, Lorena Estela Villarreal González, Fabián Chávez Torres, Pablo Jesús Rodríguez Ramos, Amanda Guadalupe García Castillo, Cynthia Itzel Ovalle Hernández y Luis Carlos García Gil.

El proceso deriva de la convocatoria pública aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso el pasado 8 de septiembre de 2026. Una vez concluidas las entrevistas, continuará el procedimiento para la designación de quienes ocuparán las titularidades de los cuatro órganos internos de control.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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