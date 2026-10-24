Visitan Saltillo tres líderes nacionales de organismos empresariales ante impulso al turismo de convenciones

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    Visitan Saltillo tres líderes nacionales de organismos empresariales ante impulso al turismo de convenciones
    Los líderes de la CIRT, Canacintra y la Confederación Ganadera estuvieron en la última semana en la Región Sureste de Coahuila. Especial

En una semana, los presidentes de la CIRT, Canacintra y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas participaron en encuentros en la región Sureste, en medio de la apuesta estatal por atraer congresos y reuniones

En una semana, Saltillo y la región Sureste de Coahuila recibieron a los presidentes nacionales de tres organismos empresariales: la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), en una agenda de encuentros que refleja el impulso al turismo de convenciones en la entidad.

José Antonio García Herrera, María de Lourdes Medina Ortega y Homero García de la Llata participaron en actividades relacionadas con sus respectivos sectores, con encuentros que reunieron a representantes de la industria, productores pecuarios, autoridades y empresarios.

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Las reuniones se desarrollaron en un contexto en el que el Gobierno de Coahuila busca ampliar la capacidad del estado para recibir eventos de alcance nacional mediante la construcción de Expo Coahuila, un complejo concebido para albergar espectáculos, exposiciones comerciales, congresos y convenciones durante todo el año.

La estrategia apunta a aprovechar la infraestructura hotelera, los servicios y la actividad económica de la región Sureste para atraer visitantes y generar una mayor derrama en sectores como el hospedaje, los restaurantes, el transporte y el comercio.

La agenda comenzó con la 90.ª Convención Nacional Ganadera, que congregó a más de mil 500 productores de diferentes estados del país en el campus Arteaga de la UAdeC, como parte de las actividades del Rodeo Saltillo 2026.

Homero García de la Llata, presidente de la CNOG, destacó la trayectoria del organismo, que cumple nueve décadas de representar los intereses de los productores pecuarios del país. El encuentro también permitió promover la actividad ganadera de Coahuila y los atractivos turísticos de Saltillo y Arteaga.

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Posteriormente, en la conmemoración del 42 aniversario de la fundación de la delegación Coahuila de la CIRT, participó su presidente nacional, José Antonio García Herrera.

El dirigente nacional destacó la importancia de fortalecer la unidad del sector, preservar la libertad de expresión y adaptar los medios tradicionales a las nuevas plataformas digitales.

Posteriormente, la región Sureste fue sede de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales Canacintra 2026, realizada en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Arteaga. El encuentro congregó a empresarios, representantes de cámaras y especialistas para impulsar alianzas comerciales, fortalecer la proveeduría nacional y analizar los retos de la industria mexicana.

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La presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, participó en la inauguración junto con autoridades estatales, universitarias y representantes del sector productivo.

EXPO COAHUILA, LA APUESTA

En paralelo a la llegada de estos encuentros nacionales, Coahuila avanza en la construcción de Expo Coahuila, proyecto con el que busca fortalecer su infraestructura para el turismo de reuniones y competir por eventos de mayor escala.

El complejo se desarrolla en un terreno de aproximadamente 11 hectáreas, en los espacios de la antigua feria y superficies vinculadas con la antigua Plaza de Toros. Su primera etapa comenzó a operar con actividades del Rodeo Saltillo 2026, mientras que el desarrollo continuará en fases posteriores.

Con Expo Coahuila y Gran Fórum, busca Saltillo atraer los grandes eventos de talla mundial

Entre sus componentes destaca el Gran Fórum, una arena techada y climatizada proyectada para recibir entre 11 mil y 12 mil asistentes en conciertos y espectáculos, además de actividades deportivas, ecuestres, exposiciones industriales y eventos corporativos.

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