Congreso de Coahuila celebra el Parlamento Infantil 2026; preocupan a las niñeces atención a la salud mental y el acoso escolar

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    Congreso de Coahuila celebra el Parlamento Infantil 2026; preocupan a las niñeces atención a la salud mental y el acoso escolar

Alumnas y alumnos de primaria de distintos municipios expusieron iniciativas sobre medio ambiente, cuidado animal, seguridad digital y acceso al deporte; se tomó protesta a los 24 diputados infantiles

Con propuestas enfocadas en la salud mental, la protección del medio ambiente, el cuidado animal, la seguridad en internet y el acceso al deporte, este miércoles se llevó a cabo el Parlamento Infantil Coahuila 2026 en el Congreso del Estado.

Durante la sesión, niñas y niños de cuarto a sexto de primaria presentaron propuestas legislativas relacionadas con situaciones que identifican en sus escuelas y comunidades.

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Entre los temas que tuvieron mayor presencia estuvieron la atención psicológica en los planteles educativos, la prevención del acoso escolar, la protección de los animales y el uso responsable de la tecnología.

Camila Hernández González, estudiante del municipio de Frontera, compartió su experiencia de acoso escolar y señaló la importancia de contar con mecanismos para atender estos casos sin que las víctimas tengan que cambiar de plantel.

$!La diputada Delia Hernández y la estudiante Nadhxiellye Corpus, quien la representó en el Parlamento Infantil, durante la entrega de reconocimientos.
La diputada Delia Hernández y la estudiante Nadhxiellye Corpus, quien la representó en el Parlamento Infantil, durante la entrega de reconocimientos. FRANCISCO MUÑIZ

Entre sus propuestas mencionó buzones de confianza, seguimiento por parte de consejos estudiantiles y atención psicológica para los afectados.

En materia de salud mental, los participantes propusieron incorporar psicólogos en las escuelas públicas y ofrecer orientación a madres, padres y docentes para identificar señales de alerta.

$!Estudiantes de primaria de distintos municipios ocuparon las curules del Congreso para presentar sus propuestas legislativas.
Estudiantes de primaria de distintos municipios ocuparon las curules del Congreso para presentar sus propuestas legislativas. FRANCISCO MUÑIZ

La protección ambiental también ocupó un lugar importante, con propuestas como la creación de programas de escuelas verdes y la plantación de árboles.

En este tema, Diana Celeste Valle Soto planteó la creación de áreas verdes en las escuelas, campañas de protección animal y servicios veterinarios móviles gratuitos para animales en situación de calle.

Otros participantes propusieron refugios, esterilización y trabajo comunitario para quienes maltraten animales.

$!Los estudiantes Romina Cerna, Leonel Vázquez y Edith Hernández durante la presentación de sus propuestas en el Congreso del Estado.
Los estudiantes Romina Cerna, Leonel Vázquez y Edith Hernández durante la presentación de sus propuestas en el Congreso del Estado. FRANCISCO MUÑIZ

La seguridad digital fue otro eje central. Las y los participantes señalaron los riesgos del contacto con desconocidos en internet y el ciberacoso.

Entre las propuestas destacaron impartir clases de ciudadanía digital, enseñar a proteger contraseñas y promover la verificación de información.

$!La diputada infantil Luna De la Cruz Sánchez durante su participación en el Pleno del Congreso del Estado.
La diputada infantil Luna De la Cruz Sánchez durante su participación en el Pleno del Congreso del Estado. FRANCISCO MUÑIZ

En materia de actividad física, Jazmín Olivares Martínez propuso crear un esquema de becas para que menores puedan entrenar gratuitamente en academias cercanas a sus hogares, mientras que otros plantearon incrementar las horas de educación física.

También se presentaron propuestas para acercar la cultura, preservar el patrimonio histórico y desarrollar plataformas educativas gratuitas.

$!Autoridades del Congreso entregaron reconocimientos a las niñas y niños que participaron en la sesión del Parlamento Infantil.
Autoridades del Congreso entregaron reconocimientos a las niñas y niños que participaron en la sesión del Parlamento Infantil. FRANCISCO MUÑIZ

Como parte del ejercicio legislativo, se contó con la participación de las y los diputados infantiles de distintos distritos de la entidad: Padme Martínez (quien representó a Carlos Robles), Edgar Chávez (Guadalupe Oyervides), Aitiana Valle (Claudia Aldrete), Samantha Sandoval (Guillermo Ruiz), Diana Romo (Sergio Velásquez), Luna De la Cruz (Alfredo Paredes), Camila Hernández (Edith Hernández), Ariadne Quiroz (Raúl Onofre), César Díaz (Gerardo Aguado), Karla López (Blanca Lamas), David Ramírez (Felipe González), Jazmín Olivares (Olivia Martínez), Dilan Jalomo (Edna Dávalos), Camila Ávila (Luz Elena Morales), Regina Zuazua (María del Mar Treviño), Adrián Herrera (Beatriz Fraustro), Edith Hernández (Mahatma Guajardo), Leonel Vázquez (Alberto Hurtado), Romina Cerna (Jorge Valdés), Iridian Valdez (María del Mar Treviño), Niza Meléndez (Magaly Hernández), Dana Gómez (María del Mar Treviño), Ana Paula Reynoso (Zulmma Guerrero), Nadhxiellye Corpus (Delia Hernández) e Iris Martínez (Jaime Ponce).

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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