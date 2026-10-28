Invitan al primer Torneo de Ajedrez Por Amor a Saltillo

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    Invitan al primer Torneo de Ajedrez Por Amor a Saltillo
    La Academia de Ajedrez Carlos Torre Repetto es parte de la organización. UNPLASH

La competencia es organizada por la Dirección de Distrito Centro

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Distrito Centro y en colaboración con la Academia de Ajedrez Carlos Torre Repetto, realizará el primer Torneo de Ajedrez Por Amor a Saltillo el próximo sábado 7 de noviembre, con participación gratuita y cupo limitado a 200 jugadores.

La competencia tendrá como sede la Alameda Zaragoza, frente a la Biblioteca Pública, y está dirigida a clubes, instituciones educativas y ajedrecistas independientes interesados en participar.

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El torneo contará con tres categorías: Libre / Expertos, abierta a participantes de cualquier edad y ranking; Juvenil-16, para jóvenes de 13 a 15 años cumplidos el día del evento, e Infantil Sub-13, para niñas y niños de 7 a 12 años.

Los ganadores del primer lugar de cada categoría recibirán un ajedrez decorativo de Harry Potter, mientras que quienes obtengan el segundo y tercer lugar serán premiados con un ajedrez portátil magnético de madera.

Las inscripciones estarán abiertas hasta las 21:00 horas del jueves 5 de noviembre. Para participar, los interesados deberán completar el formulario disponible en línea en https://forms.gle/Czmk9ojSnwRgXuNA8. Después de ese plazo no se admitirán registros.

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De acuerdo con el programa, las actividades comenzarán a las 9:30 horas con la confirmación de asistencia y la junta técnica. A las 10:00 horas se realizará la inauguración y dará inicio la primera ronda, mientras que la ceremonia de premiación está programada para las 14:00 horas.

Para obtener más información sobre el sistema de competencia y arbitraje, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 844-410-48-98 y 844-146-34-59, o consultar la cuenta de Facebook AcademiaCarlosTorreR.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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