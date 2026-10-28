Invitan al primer Torneo de Ajedrez Por Amor a Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Distrito Centro y en colaboración con la Academia de Ajedrez Carlos Torre Repetto, realizará el primer Torneo de Ajedrez Por Amor a Saltillo el próximo sábado 7 de noviembre, con participación gratuita y cupo limitado a 200 jugadores. La competencia tendrá como sede la Alameda Zaragoza, frente a la Biblioteca Pública, y está dirigida a clubes, instituciones educativas y ajedrecistas independientes interesados en participar.

El torneo contará con tres categorías: Libre / Expertos, abierta a participantes de cualquier edad y ranking; Juvenil-16, para jóvenes de 13 a 15 años cumplidos el día del evento, e Infantil Sub-13, para niñas y niños de 7 a 12 años. Los ganadores del primer lugar de cada categoría recibirán un ajedrez decorativo de Harry Potter, mientras que quienes obtengan el segundo y tercer lugar serán premiados con un ajedrez portátil magnético de madera. Las inscripciones estarán abiertas hasta las 21:00 horas del jueves 5 de noviembre. Para participar, los interesados deberán completar el formulario disponible en línea en https://forms.gle/Czmk9ojSnwRgXuNA8. Después de ese plazo no se admitirán registros.

De acuerdo con el programa, las actividades comenzarán a las 9:30 horas con la confirmación de asistencia y la junta técnica. A las 10:00 horas se realizará la inauguración y dará inicio la primera ronda, mientras que la ceremonia de premiación está programada para las 14:00 horas. Para obtener más información sobre el sistema de competencia y arbitraje, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 844-410-48-98 y 844-146-34-59, o consultar la cuenta de Facebook AcademiaCarlosTorreR.

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