Congreso de Coahuila confirma llamamiento a Fernando Rodríguez para ocupar curul del PT

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Congreso de Coahuila confirma llamamiento a Fernando Rodríguez para ocupar curul del PT
    La incorporación de Rodríguez deriva del cumplimiento de resoluciones de autoridades electorales jurisdiccionales. ARCHIVO

En cumplimiento de las resoluciones de la Sala Monterrey y del Tribunal Electoral de Coahuila, el suplente ejercerá la diputación durante el último periodo ordinario de la actual legislatura.

El Congreso del Estado de Coahuila confirmó que convocará a Fernando Rodríguez para que ocupe la curul del Partido del Trabajo (PT) en la sesión programada para la semana entrante en cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades electorales jurisdiccionales.

La determinación deriva de la resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó la temporalidad de la suplencia y posteriormente del Tribunal Electoral del Estado que la mañana de este viernes emitió la resolución correspondiente en cumplimiento de esa sentencia. Por ello, Fernando Rodríguez González es quien debe ejercer actualmente la diputación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/oficial-tony-flores-se-queda-sin-diputacion-en-coahuila-tribunal-ordena-entregar-curul-a-suplente-FE23277255

El conflicto parte de la suspensión de Antonio Flores Guerra, diputado del Partido del Trabajo, luego de acumular cuatro faltas injustificadas a sesiones del Congreso. Ante esta situación, el Poder Legislativo aplicó las disposiciones previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, que contemplan el llamado al suplente ante este escenario.

Los asuntos fueron analizados dentro de los juicios JDC-81 y JDC-84 relacionados con la disputa de la curul del PT. La Sala Regional Monterrey determinó que la diputación debía ser ocupada por el suplente, mientras que correspondía al tribunal local establecer las condiciones para garantizar el ejercicio efectivo del cargo.

En cumplimiento de esa resolución, el Tribunal Electoral del Estado determinó que la suplencia de Fernando Rodríguez González deberá mantenerse durante todo el periodo establecido, mientras el acuerdo de su incorporación no sea revocado o modificado por el propio Congreso o por una autoridad jurisdiccional electoral competente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tribunal-electoral-federal-vuelve-a-dejar-a-tony-flores-fuera-del-congreso-de-coahuila-podria-no-regresar-OA23239564

Como parte del cumplimiento, el órgano jurisdiccional ordenó al Congreso emitir una declaratoria de carácter instrumental para dejar constancia de que la situación jurídica de la curul fue resuelta conforme a las determinaciones judiciales.

De esta manera, el Congreso estatal se limitará a ejecutar las resoluciones electorales y formalizar la incorporación de Rodríguez González como quien ejercerá actualmente la diputación, sin que ello implique una nueva determinación legislativa sobre la titularidad de la curul.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Disputa
Tribunales

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Presidencia: Poder dividido

Presidencia: Poder dividido
La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso

La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso
El trabajo sexual se ejerce no solo en la Zona de Tolerancia, sino también en domicilios particulares.

Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia
true

POLITICÓN: Morena prepara visita de Sheinbaum a Saltillo entre divisiones
El Tribunal Electoral de Coahuila determinó que Fernando Rodríguez González deberá ocupar la diputación en sustitución de Antonio Flores Guerra.

Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente
La comunidad acerera de Saltillo buscará superar este año la asistencia registrada en la edición anterior.

¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo
El presidente Sandu informó que cinco drones rusos violaron su espacio aéreo apenas unas horas antes de que el país celebrara su independencia, en lo que el presidente calificó como un intento de “intimidación”.

Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania
Si bien Putin se enfrenta a la presión del público y de los oligarcas rusos, aún no es suficiente para amenazar su control sobre Moscú.

La caída en los índices de aprobación de Putin es una señal de alerta; los rusos están frustrados con la guerra en Ucrania