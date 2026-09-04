Congreso de Coahuila confirma llamamiento a Fernando Rodríguez para ocupar curul del PT

El Congreso del Estado de Coahuila confirmó que convocará a Fernando Rodríguez para que ocupe la curul del Partido del Trabajo (PT) en la sesión programada para la semana entrante en cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades electorales jurisdiccionales. La determinación deriva de la resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó la temporalidad de la suplencia y posteriormente del Tribunal Electoral del Estado que la mañana de este viernes emitió la resolución correspondiente en cumplimiento de esa sentencia. Por ello, Fernando Rodríguez González es quien debe ejercer actualmente la diputación.

El conflicto parte de la suspensión de Antonio Flores Guerra, diputado del Partido del Trabajo, luego de acumular cuatro faltas injustificadas a sesiones del Congreso. Ante esta situación, el Poder Legislativo aplicó las disposiciones previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, que contemplan el llamado al suplente ante este escenario. Los asuntos fueron analizados dentro de los juicios JDC-81 y JDC-84 relacionados con la disputa de la curul del PT. La Sala Regional Monterrey determinó que la diputación debía ser ocupada por el suplente, mientras que correspondía al tribunal local establecer las condiciones para garantizar el ejercicio efectivo del cargo. En cumplimiento de esa resolución, el Tribunal Electoral del Estado determinó que la suplencia de Fernando Rodríguez González deberá mantenerse durante todo el periodo establecido, mientras el acuerdo de su incorporación no sea revocado o modificado por el propio Congreso o por una autoridad jurisdiccional electoral competente.

Como parte del cumplimiento, el órgano jurisdiccional ordenó al Congreso emitir una declaratoria de carácter instrumental para dejar constancia de que la situación jurídica de la curul fue resuelta conforme a las determinaciones judiciales. De esta manera, el Congreso estatal se limitará a ejecutar las resoluciones electorales y formalizar la incorporación de Rodríguez González como quien ejercerá actualmente la diputación, sin que ello implique una nueva determinación legislativa sobre la titularidad de la curul.