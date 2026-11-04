Congreso de Coahuila designa a Ulises Cárdenas como alcalde sustituto de San Juan de Sabinas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El nombramiento fue aprobado por unanimidad para cubrir la ausencia de Óscar Ríos Ramírez, quien solicitó licencia por tiempo indefinido.
El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad la designación de Ulises Alan Cárdenas Herrera para desempeñar las funciones de presidente municipal de San Juan de Sabinas, en sustitución de Óscar Ríos Ramírez, quien solicitó licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido.
La designación fue avalada por el total de la Legislatura, luego de analizar el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación derivado de la solicitud de licencia del edil.
De acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución Política del Estado de Coahuila, la dirigencia estatal del partido político que obtuvo el triunfo en el municipio es la encargada de proponer a quien habrá de cubrir la ausencia del alcalde.
En este caso, el pasado 27 de octubre, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Humberto Robles Loustaunau, presentó ante el Congreso la propuesta para que Ulises Alan Cárdenas Herrera asumiera las funciones de presidente municipal.
Con la aprobación del dictamen, el Poder Legislativo concedió a Óscar Ríos Ramírez la licencia por tiempo indefinido y estableció que Cárdenas Herrera deberá asumir el cargo una vez que rinda la protesta de ley y permanecerá en funciones durante el periodo que dure la licencia otorgada.