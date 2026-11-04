Congreso de Coahuila designa a Ulises Cárdenas como alcalde sustituto de San Juan de Sabinas

El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad la designación de Ulises Alan Cárdenas Herrera para desempeñar las funciones de presidente municipal de San Juan de Sabinas, en sustitución de Óscar Ríos Ramírez, quien solicitó licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido.

La designación fue avalada por el total de la Legislatura, luego de analizar el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación derivado de la solicitud de licencia del edil.