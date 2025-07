Saltillo: ‘Esto se pudo haber evitado’; vecinos de Terranova quedaron bajo el agua durante más de tres horas

Una vecina señaló que el año pasado se envió un escrito al Poder Judicial , luego de que las lluvias provocaran que el nivel del agua superara el metro de altura. Explicó que, al no contar con una barda perimetral Ciudad Judicial, el agua acumulada en la obra se desbordó y terminó por derribar la barda del fraccionamiento.

El matrimonio no se encontraba en casa al momento de la inundación. De haber estado, dijo, el desenlace pudo haber sido trágico.

La casa de sus tíos quedó inhabitable. El agua superó el metro de altura. “ Nada sirve, nada. No hay nada que se pueda reutilizar. Nosotros estamos sacando lo poquito que se puede: papeles importantes, cosas que ellos nos pidieron” , relató Laura.

“Subió el agua más de un metro. Si ellos hubieran estado ahí... Afortunadamente lo material se reemplaza, pero si hubiera sido una vida... eso no”.

Según narró, cuando llegaron a la vivienda ya había varios vecinos ayudando a abrir puertas, ventilar la casa y limpiar el lodo. Protección Civil llegó mucho más tarde. “Literal, si no hubiera sido por los vecinos, esto hubiera sido peor. Ellos fueron los primeros en reaccionar... Después llegó Protección Civil, pero nosotros ya teníamos como una hora ahí”, explicó.

Laura reconoció la solidaridad de los vecinos, quienes no solo ayudaron a limpiar, sino también ofrecieron comida, agua y compañía a quienes lo perdieron todo. “Ese tipo de empatía es la que a veces el gobierno no ve o no toma en cuenta”.