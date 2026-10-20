Congreso de Coahuila recibe los 38 proyectos de Leyes de Ingresos municipales para 2027
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Las propuestas para el ejercicio fiscal 2027 fueron turnadas a la Comisión de Hacienda; deberán aprobarse a más tardar el 15 de diciembre
El Congreso de Coahuila recibió los 38 proyectos de Ley de Ingresos de los municipios para el ejercicio fiscal 2027, con lo que se completó la entrega dentro del periodo previsto, que concluyó el 15 de octubre.
Las propuestas fueron turnadas a la Comisión de Hacienda, encargada de revisar los conceptos de ingresos previstos para el próximo año. Durante este proceso, la comisión podrá convocar a representantes municipales en caso de existir observaciones o dudas sobre los planteamientos.
La diputada Beatriz Fraustro, coordinadora de la comisión, señaló que las propuestas deberán ser aprobadas a más tardar el 15 de diciembre. Explicó que los municipios recibieron capacitación para elaborar sus proyectos y se les solicitó considerar, en términos generales, un incremento del 4 por ciento.
Sin embargo, anticipó que algunas propuestas podrían contemplar aumentos superiores en conceptos específicos, principalmente en multas.
La legisladora indicó que algunos ayuntamientos consideran necesario actualizar estas sanciones para reforzar medidas relacionadas con la disposición de basura y el exceso de velocidad, como en el caso de Arteaga, Saltillo y Torreón.