Congreso de Coahuila recibe los 38 proyectos de Leyes de Ingresos municipales para 2027

El Congreso de Coahuila recibió los 38 proyectos de Ley de Ingresos de los municipios para el ejercicio fiscal 2027, con lo que se completó la entrega dentro del periodo previsto, que concluyó el 15 de octubre.

Las propuestas fueron turnadas a la Comisión de Hacienda, encargada de revisar los conceptos de ingresos previstos para el próximo año. Durante este proceso, la comisión podrá convocar a representantes municipales en caso de existir observaciones o dudas sobre los planteamientos.