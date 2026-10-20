Congreso de Coahuila recibe los 38 proyectos de Leyes de Ingresos municipales para 2027

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Congreso de Coahuila recibe los 38 proyectos de Leyes de Ingresos municipales para 2027
    La Comisión de Hacienda del Congreso analizará los proyectos de ingresos municipales antes de su aprobación en diciembre. HOMERO SÁNCHEZ

Las propuestas para el ejercicio fiscal 2027 fueron turnadas a la Comisión de Hacienda; deberán aprobarse a más tardar el 15 de diciembre

El Congreso de Coahuila recibió los 38 proyectos de Ley de Ingresos de los municipios para el ejercicio fiscal 2027, con lo que se completó la entrega dentro del periodo previsto, que concluyó el 15 de octubre.

Las propuestas fueron turnadas a la Comisión de Hacienda, encargada de revisar los conceptos de ingresos previstos para el próximo año. Durante este proceso, la comisión podrá convocar a representantes municipales en caso de existir observaciones o dudas sobre los planteamientos.

Tras manifestaciones, Congreso de Coahuila pide al IMSS informe sobre demandas de trabajadores

La diputada Beatriz Fraustro, coordinadora de la comisión, señaló que las propuestas deberán ser aprobadas a más tardar el 15 de diciembre. Explicó que los municipios recibieron capacitación para elaborar sus proyectos y se les solicitó considerar, en términos generales, un incremento del 4 por ciento.

Sin embargo, anticipó que algunas propuestas podrían contemplar aumentos superiores en conceptos específicos, principalmente en multas.

La legisladora indicó que algunos ayuntamientos consideran necesario actualizar estas sanciones para reforzar medidas relacionadas con la disposición de basura y el exceso de velocidad, como en el caso de Arteaga, Saltillo y Torreón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ley De Ingresos
Presupuesto

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Me canso ganso de la salud

Me canso ganso de la salud
El perro negro de Obregón: historias de terror y leyendas de Saltillo

El perro negro de Obregón: : historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Ciberreclutamiento: el problema es la impunidad
La Fiscalía debe esclarecer quién la atacó y si hubo omisiones que permitieron que la violencia llegara a un desenlace fatal.

Muere bebé de un año tras sufrir presunta violencia en Saltillo; exigen esclarecer los hechos
Compañeros y conocidos recordaron a Juan Raúl García Mireles por su calidad humana y su trayectoria en Altos Hornos de México.

Crisis de AHMSA deja otra pérdida y suma 95 fallecidos: reportan muerte de Juan Raúl García Mireles
El talento juvenil de Coahuila aportó campeonatos en el Nacional G3 de Taekwondo, una competencia que permite sumar puntos para el ranking de la federación.

Coahuila conquista 40 medallas en el Nacional G3 de Taekwondo 2026
El episodio refleja la confrontación habitual de Trump con parte de la prensa y su tendencia a cuestionar las preguntas que considera desfavorables.

Trump predice que París se convertirá muy pronto en una ‘ciudad musulmana’ mientras los disturbios y saqueos azotan Francia
Carney, que creció principalmente en Alberta, reconoció que los habitantes de Alberta a menudo se han sentido menospreciados por Ottawa.

Alberta vota por seguir formando parte de Canadá y rechaza la independencia