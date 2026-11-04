Proyectan parque eólico y nuevos empleos para Sabinas, Coahuila

En entrevista, el edil señaló que antes de presentar su Informe de Gobierno dará a conocer nuevas obras para el municipio, como parte de los proyectos que se preparan para fortalecer su crecimiento.

SABINAS, COAH.- Un paquete de obras para el municipio y la instalación de un parque eólico con una inversión aproximada de 500 millones de dólares fueron anunciados por el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz, quien adelantó que estos proyectos impulsarán la generación de empleos y el desarrollo de Sabinas.

“Viene un paquete de obras bien importante. Sabinas va a crecer, Sabinas va a tener más desarrollo”, expresó.

Entre los proyectos destaca la instalación de un parque eólico en los límites de Villa Unión y Sabinas, cuya empresa presentó recientemente la propuesta en el municipio. Aunque los generadores de energía estarán ubicados en esa zona, las oficinas de la compañía se instalarán en Sabinas.

El alcalde explicó que ya sostuvo reuniones con regidores y representantes de la empresa, por lo que se prevé que en esta semana o la próxima se realice un nuevo encuentro para avanzar en el proyecto.

“Ya senté a los regidores, ya senté a la empresa. Esta semana o la próxima viene, es una generación importante de empleo”, señaló.

De acuerdo con Díaz, la construcción comenzaría el próximo año y tendría una etapa de mayor actividad durante un periodo de entre un año y año y medio, tiempo en el que se requerirá una cantidad importante de trabajadores.

Una vez concluida la construcción, la empresa prevé mantener entre 40 y 60 empleos permanentes en sus oficinas ubicadas en Sabinas.