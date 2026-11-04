Proyectan parque eólico y nuevos empleos para Sabinas, Coahuila

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    Proyectan parque eólico y nuevos empleos para Sabinas, Coahuila
    Entre las principales inversiones destaca la instalación de un parque eólico en los límites de Sabinas y Villa Unión. ESPECIAL

Los nuevos proyectos serán presentados antes de su próximo Informe de Gobierno

SABINAS, COAH.- Un paquete de obras para el municipio y la instalación de un parque eólico con una inversión aproximada de 500 millones de dólares fueron anunciados por el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz, quien adelantó que estos proyectos impulsarán la generación de empleos y el desarrollo de Sabinas.

En entrevista, el edil señaló que antes de presentar su Informe de Gobierno dará a conocer nuevas obras para el municipio, como parte de los proyectos que se preparan para fortalecer su crecimiento.

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“Viene un paquete de obras bien importante. Sabinas va a crecer, Sabinas va a tener más desarrollo”, expresó.

Entre los proyectos destaca la instalación de un parque eólico en los límites de Villa Unión y Sabinas, cuya empresa presentó recientemente la propuesta en el municipio. Aunque los generadores de energía estarán ubicados en esa zona, las oficinas de la compañía se instalarán en Sabinas.

El alcalde explicó que ya sostuvo reuniones con regidores y representantes de la empresa, por lo que se prevé que en esta semana o la próxima se realice un nuevo encuentro para avanzar en el proyecto.

“Ya senté a los regidores, ya senté a la empresa. Esta semana o la próxima viene, es una generación importante de empleo”, señaló.

De acuerdo con Díaz, la construcción comenzaría el próximo año y tendría una etapa de mayor actividad durante un periodo de entre un año y año y medio, tiempo en el que se requerirá una cantidad importante de trabajadores.

Una vez concluida la construcción, la empresa prevé mantener entre 40 y 60 empleos permanentes en sus oficinas ubicadas en Sabinas.

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“Eso es importante, pero va a ser un pico importante de un año, año y medio, y lo van a estar ocupando”, reiteró.

El presidente municipal detalló que se trata de una compañía vinculada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que la inversión estimada para el desarrollo del parque eólico asciende a alrededor de 500 millones de dólares.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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