Congreso de Coahuila rinde minuto de silencio por el fallecimiento de Alberto Leyva

El Congreso de Coahuila rindió este miércoles un minuto de silencio en memoria de Alberto Leyva, exregidor de Morena en Saltillo, cuyo fallecimiento fue informado el 17 de noviembre tras varias semanas de hospitalización.

Al inicio de la sesión, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a las y los presentes en el recinto oficial ponerse de pie para guardar el minuto de silencio en homenaje al político, quien, pese a su militancia, era apreciado por personas de distintos partidos.

TE PUEDE INTERESAR: Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo

Leyva fue despedido el martes en una misa a la que asistieron familiares, amistades y representantes de diversas fuerzas políticas. Además, en redes sociales recibió emotivos mensajes de quienes trabajaron con él, así como de amigos y familiares.

En vida se desempeñó como regidor por Morena en los periodos 2018–2021 y 2021–2024, e impulsó temas como la regularización de corporaciones municipales, entre ellas la Policía Violeta y la Policía Ambiental. También representó a su partido ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.