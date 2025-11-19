Congreso de Coahuila rinde minuto de silencio por el fallecimiento de Alberto Leyva

Coahuila
/ 19 noviembre 2025
    Congreso de Coahuila rinde minuto de silencio por el fallecimiento de Alberto Leyva
    El exregidor era apreciado por personas de los distintos partidos políticos. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

El morenista, fallecido el pasado 17 de noviembre, es recordado como un hombre brillante, leal y trabajador.

El Congreso de Coahuila rindió este miércoles un minuto de silencio en memoria de Alberto Leyva, exregidor de Morena en Saltillo, cuyo fallecimiento fue informado el 17 de noviembre tras varias semanas de hospitalización.

Al inicio de la sesión, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a las y los presentes en el recinto oficial ponerse de pie para guardar el minuto de silencio en homenaje al político, quien, pese a su militancia, era apreciado por personas de distintos partidos.

Leyva fue despedido el martes en una misa a la que asistieron familiares, amistades y representantes de diversas fuerzas políticas. Además, en redes sociales recibió emotivos mensajes de quienes trabajaron con él, así como de amigos y familiares.

En vida se desempeñó como regidor por Morena en los periodos 2018–2021 y 2021–2024, e impulsó temas como la regularización de corporaciones municipales, entre ellas la Policía Violeta y la Policía Ambiental. También representó a su partido ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

