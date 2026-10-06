Congreso llama a revisar protocolos de seguridad en escuelas tras ataque en Torreón

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    Congreso llama a revisar protocolos de seguridad en escuelas tras ataque en Torreón
    La diputada Magaly Hernández llamó a investigar los hechos ocurridos en la Secundaria 13 y a revisar los protocolos de seguridad en los planteles educativos de Coahuila. HOMERO SÁNCHEZ

El ataque del 1 de octubre dejó una subdirectora sin vida y cinco personas lesionadas en el plantel del ejido La Unión

Tras el ataque ocurrido el pasado 1 de octubre en la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, que dejó a una subdirectora sin vida y cuatro personas lesionadas, la diputada Magaly Hernández Aguirre pidió reforzar las medidas de prevención y seguridad en las escuelas de Coahuila.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la también coordinadora de la Comisión de Educación presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia a investigar de manera exhaustiva los hechos, así como las circunstancias familiares y de cuidado de los presuntos responsables y la posible participación de otras personas.

La legisladora también planteó solicitar a la Secretaría de Educación de Coahuila una revisión integral de los protocolos y medidas de seguridad en los planteles, incluida la operación del programa Mochila Sana y Segura, con el objetivo de fortalecer las acciones para prevenir y atender situaciones de riesgo.

Hernández Aguirre señaló que la violencia en las escuelas no se limita a los conflictos entre estudiantes, sino que también alcanza a docentes, directivos, personal administrativo y familias.

La legisladora sostuvo que desde el Congreso se han realizado llamados previos para fortalecer la prevención, establecer protocolos y generar mecanismos que permitan proteger a quienes integran las comunidades educativas.

“Por eso, desde mi doble responsabilidad como legisladora y como maestra, lo digo con claridad: no podemos seguir postergando más la protección de nuestras escuelas ni de todas las personas que las hacen posibles, menos aún cuando quienes forman parte de ellas son agredidas y asesinadas”, señaló.

La diputada también propuso que la Secretaría de Gobierno convoque a las distintas fuerzas políticas del estado para construir acuerdos que permitan avanzar en la aprobación de la Ley para la Protección de la Dignidad, Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en Coahuila, así como en reformas al Código Penal para reconocer y tipificar la violencia en el entorno escolar que han sido propuestas por ella y que permanecen en comisiones.

“¡Ninguna agresión más a nuestra comunidad educativa!”, expresó Hernández Aguirre.

Tras el ataque ocurrido el pasado 1 de octubre en la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, que dejó a una subdirectora sin vida y cuatro personas lesionadas, la diputada Magaly Hernández Aguirre pidió reforzar las medidas de prevención y seguridad en las escuelas de Coahuila.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la también coordinadora de la Comisión de Educación presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia a investigar de manera exhaustiva los hechos, así como las circunstancias familiares y de cuidado de los presuntos responsables y la posible participación de otras personas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/legisladores-de-coahuila-plantean-reforzar-la-seguridad-escolar-tras-ataque-en-secundaria-de-torreon-JM23855862

La legisladora también planteó solicitar a la Secretaría de Educación de Coahuila una revisión integral de los protocolos y medidas de seguridad en los planteles, incluida la operación del programa Mochila Sana y Segura, con el objetivo de fortalecer las acciones para prevenir y atender situaciones de riesgo.

Hernández Aguirre señaló que la violencia en las escuelas no se limita a los conflictos entre estudiantes, sino que también alcanza a docentes, directivos, personal administrativo y familias.

La legisladora sostuvo que desde el Congreso se han realizado llamados previos para fortalecer la prevención, establecer protocolos y generar mecanismos que permitan proteger a quienes integran las comunidades educativas.

“Por eso, desde mi doble responsabilidad como legisladora y como maestra, lo digo con claridad: no podemos seguir postergando más la protección de nuestras escuelas ni de todas las personas que las hacen posibles, menos aún cuando quienes forman parte de ellas son agredidas y asesinadas”, señaló.

$!Hernández Aguirre presentó ante el Congreso estatal un punto de acuerdo para exhortar a realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos.
Hernández Aguirre presentó ante el Congreso estatal un punto de acuerdo para exhortar a realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos. HOMERO SÁNCHEZ

La diputada también propuso que la Secretaría de Gobierno convoque a las distintas fuerzas políticas del estado para construir acuerdos que permitan avanzar en la aprobación de la Ley para la Protección de la Dignidad, Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en Coahuila, así como en reformas al Código Penal para reconocer y tipificar la violencia en el entorno escolar que han sido propuestas por ella y que permanecen en comisiones.

“¡Ninguna agresión más a nuestra comunidad educativa!”, expresó Hernández Aguirre.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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