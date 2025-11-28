Consolidar a Coahuila como el más seguro del norte, reto para 2026: Secretario de Seguridad

Coahuila
/ 28 noviembre 2025
    Consolidar a Coahuila como el más seguro del norte, reto para 2026: Secretario de Seguridad
    Destacó inversión de 433 mdp en vehículos tácticos, patrullas, armas largas y cortas, municiones, uniformes, cascos balísticos, chalecos y equipos anti motín. FOTO: OMAR SAUCEDO

En comparecencia ante Congreso local, Hugo Gutiérrez informa que 2025 fue el año que menor número de homicidios dolosos se registraron en los últimos 18

El Secretario de Seguridad de Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez señaló que los retos en la materia para el 2026 son “seguir cuidando Coahuila y consolidarnos como el estado más seguro del norte de México”.

Fue la tarde de este jueves cuando presentó su comparecencia ante el Congreso del Estado, donde destacó resultados en el marco del segundo informe de gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila impulsa créditos ganaderos hasta por 8 mdp tras cierre fronterizo

Entre ellos señaló que el 2025 fue el año que menor número de homicidios dolosos registró en los últimos 18, además de ser el más seguro del norte de México según el INEGI.

También resaltó ser el segundo más seguro a nivel nacional, segundo a nivel nacional en percepción de seguridad en mujeres, que Saltillo es la capital más segura del país, que Piedras Negras es la ciudad fronteriza más segura y que Torreón avanzó en percepción de seguridad, todo de acuerdo al mismo INEGI.

Se realizaron en el año tres reuniones con gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, 19 mil 552 operativos de los cuales 9 mil 622 fueron en coordinación con el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y policías municipales.

Se invirtieron más de 433 millones de pesos en la adquisición de 160 vehículos tácticos operativos, patrullas para 32 de 38 municipios, 209 armas largas y cortas, así como 258 millares de municiones, 7 mil 045 uniformes, 247 cascos balísticos, 290 chalecos y 77 equipos antimotín.

“En Coahuila la seguridad es una realidad que se construye con voluntad política y con resultados, tan es así que, que los datos e indicadores publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respaldan nuestro trabajo. Lo anterior ha llevado incluso a que los titulares del Gobierno Federal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal reconozcan la estrategia y coordinación en seguridad que impulsa permanentemente el gobernador Manolo Jiménez Salinas”, expuso Gutiérrez Rodríguez.

Previo al inicio de su comparecencia, el funcionario propuso y realizó un minuto de silencio en honor a los 38 elementos de la policía estatal que han fallecido en defensa del territorio estatal.

Temas


Seguridad

true

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Antes de iniciar el trámite es necesario corroborar que los datos del asegurado y de sus beneficiarios sean correctos.

IMSS Coahuila exhorta a usar el portal de ‘Mi Pensión Digital’
Ramos Arizpe y Saltillo concentraron nuevas inversiones automotrices durante 2025, con proyectos enfocados en sistemas térmicos, corte metálico y componentes para vehículos eléctricos.

Coahuila, cuarto lugar nacional en inversión automotriz al tercer trimestre del 2025
La conferencia se enmarca en los 21 días de activismo para la erradicación de la violencia contra la mujer.

Olimpia Coral reúne a 400 personas en Torreón y llama a denunciar la violencia digital
Familias esperan atención médica en el IMSS de Acuña, en medio de carencias y largas filas.

Sin médicos, sin equipo y sin medicinas: evidencian crisis sanitaria en clínica del IMSS
Noroña: El valiente

Noroña: El valiente
México en llamas

México en llamas
Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, recibió una de las evaluaciones más altas del país en el ranking de México Elige.

Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige
Periodismo deportivo en la mira: señala Juan Pablo Fernández presunto financiamiento gubernamental desatan controversia.

Exhibirán lista de periodistas deportivos ligados a la 4T