Consolidar a Coahuila como el más seguro del norte, reto para 2026: Secretario de Seguridad

El Secretario de Seguridad de Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez señaló que los retos en la materia para el 2026 son “seguir cuidando Coahuila y consolidarnos como el estado más seguro del norte de México”.

Fue la tarde de este jueves cuando presentó su comparecencia ante el Congreso del Estado, donde destacó resultados en el marco del segundo informe de gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila impulsa créditos ganaderos hasta por 8 mdp tras cierre fronterizo

Entre ellos señaló que el 2025 fue el año que menor número de homicidios dolosos registró en los últimos 18, además de ser el más seguro del norte de México según el INEGI.

También resaltó ser el segundo más seguro a nivel nacional, segundo a nivel nacional en percepción de seguridad en mujeres, que Saltillo es la capital más segura del país, que Piedras Negras es la ciudad fronteriza más segura y que Torreón avanzó en percepción de seguridad, todo de acuerdo al mismo INEGI.

Se realizaron en el año tres reuniones con gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, 19 mil 552 operativos de los cuales 9 mil 622 fueron en coordinación con el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y policías municipales.

Se invirtieron más de 433 millones de pesos en la adquisición de 160 vehículos tácticos operativos, patrullas para 32 de 38 municipios, 209 armas largas y cortas, así como 258 millares de municiones, 7 mil 045 uniformes, 247 cascos balísticos, 290 chalecos y 77 equipos antimotín.

“En Coahuila la seguridad es una realidad que se construye con voluntad política y con resultados, tan es así que, que los datos e indicadores publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respaldan nuestro trabajo. Lo anterior ha llevado incluso a que los titulares del Gobierno Federal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal reconozcan la estrategia y coordinación en seguridad que impulsa permanentemente el gobernador Manolo Jiménez Salinas”, expuso Gutiérrez Rodríguez.

Previo al inicio de su comparecencia, el funcionario propuso y realizó un minuto de silencio en honor a los 38 elementos de la policía estatal que han fallecido en defensa del territorio estatal.