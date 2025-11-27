Coahuila impulsa créditos ganaderos hasta por 8 mdp tras cierre fronterizo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la producción bovina en territorio nacional y enfrentar el cierre temporal de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado, el Gobierno de Coahuila puso en marcha un esquema de créditos dirigidos a productores ganaderos, con montos que van desde uno hasta 8 millones de pesos y una tasa preferencial del 8.25 por ciento.

El programa, anunciado por el gobernador Manolo Jiménez en coordinación con el Gobierno Federal y la Secretaría de Desarrollo Rural, encabezada por Jesús María Montemayor Garza, forma parte de la inversión de 650 millones de pesos dada a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar a los estados de Coahuila, Durango y Sonora.

TE PUEDE INTERESAR: Sin médicos, sin equipo y sin medicinas: evidencian crisis sanitaria en clínica del IMSS

Adolfo Miranda Cirilo, coordinador de Desarrollo Rural en la Región Norte Dos, explicó que los recursos permitirán financiar la engorda de bovinos durante seis meses, garantizando carne de calidad y fomentando su comercialización dentro del país, lo que reducirá la dependencia del mercado estadounidense.

Los créditos se otorgarán tanto a personas físicas como morales: quienes trabajen de manera individual podrán acceder hasta a un millón de pesos para engordar 50 cabezas de ganado, mientras que las sociedades o empresas podrán solicitar hasta 8 millones para 400 animales.

El trámite contempla tres etapas: registro y carta de elegibilidad en los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER), gestión del crédito en instituciones financieras autorizadas, y selección del corral aprobado para la engorda.

Las autoridades enfatizaron que los apoyos buscan mantener activa la cadena productiva, proteger el ingreso del sector ganadero y fortalecer la autosuficiencia alimentaria.