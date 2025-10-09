Continúa UAdeC en espera de presupuesto federal

Coahuila
/ 9 octubre 2025
    Continúa UAdeC en espera de presupuesto federal
    Mencionó que, al mismo tiempo, se revisan los rubros de calidad educativa, mantenimiento e infraestructura. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

El rector Octavio Pimentel señaló que la UAdeC aún no tiene cifras definidas para 2025 y confía en que el Gobierno Federal priorice el tema de pensiones

La Universidad Autónoma de Coahuila continúa en el proceso de elaboración de su propuesta presupuestal para 2025, informó el rector Octavio Pimentel Martínez, quien reconoció que aún no se tienen cifras definidas y que el tema de las pensiones sigue sin resolverse.

“El mes pasado empezamos a hacer toda la estructura; todavía no tenemos datos ni nada, pero estamos trabajando fuerte con los consejeros y con las escuelas, cotejando lo que va a ser el definitivo en la Ciudad de México, donde no tenemos todavía claridad”, dijo.

El rector comentó que la administración universitaria buscará que el Gobierno Federal priorice el tema de las pensiones. “Yo quisiera aspirar a tener completo el tema de las pensiones, pero vamos a esperar cómo nos va”, comentó.

Mencionó que, al mismo tiempo, se revisan los rubros de calidad educativa, mantenimiento e infraestructura, que —reconoció— han permanecido sin atención durante años.

Sin precisar montos, añadió que la universidad ajustará su propuesta “con lo que se tenga disponible”, mientras se define el presupuesto federal y el alcance del apoyo que pueda otorgarse desde la Ciudad de México.

Temas


Educación
Presupuesto
Recursos Federales

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Octavio Pimentel Martínez

Organizaciones


UAdeC

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

