Continúa UAdeC en espera de presupuesto federal

La Universidad Autónoma de Coahuila continúa en el proceso de elaboración de su propuesta presupuestal para 2025, informó el rector Octavio Pimentel Martínez, quien reconoció que aún no se tienen cifras definidas y que el tema de las pensiones sigue sin resolverse.

“El mes pasado empezamos a hacer toda la estructura; todavía no tenemos datos ni nada, pero estamos trabajando fuerte con los consejeros y con las escuelas, cotejando lo que va a ser el definitivo en la Ciudad de México, donde no tenemos todavía claridad”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Será de gran beneficio la ampliación de empresas locales en licitación de carbón

El rector comentó que la administración universitaria buscará que el Gobierno Federal priorice el tema de las pensiones. “Yo quisiera aspirar a tener completo el tema de las pensiones, pero vamos a esperar cómo nos va”, comentó.

Mencionó que, al mismo tiempo, se revisan los rubros de calidad educativa, mantenimiento e infraestructura, que —reconoció— han permanecido sin atención durante años.

Sin precisar montos, añadió que la universidad ajustará su propuesta “con lo que se tenga disponible”, mientras se define el presupuesto federal y el alcance del apoyo que pueda otorgarse desde la Ciudad de México.