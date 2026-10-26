Convoca la SEP a concurso nacional de calaveritas literarias sobre la historia de México

La convocatoria está dirigida a estudiantes de escuelas públicas de primaria, secundaria, bachillerato y universidad; las composiciones deberán combinar creatividad, humor y referencias históricas. La Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a estudiantes de instituciones públicas de todo México a participar en el Concurso Nacional de Calaveritas Literarias, una iniciativa que busca vincular la tradición del Día de Muertos con el conocimiento de la historia del país y el legado de personajes que participaron en sus transformaciones. Bajo el lema “Entre versos y calaveras: personajes de las transformaciones de México”, el certamen propone recuperar, mediante la literatura, la memoria de mujeres y hombres que contribuyeron a la construcción nacional. Los participantes también podrán elegir figuras históricas de relevancia local o regional, con el propósito de reconocer las aportaciones que forman parte de la identidad de sus comunidades.

La convocatoria, impulsada por las subsecretarías de Educación Básica, Educación Media Superior y Educación Superior, está dirigida a estudiantes de escuelas públicas de los tres niveles educativos. La participación será individual y cada persona podrá registrar una sola composición. TRES CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN El concurso contempla tres categorías: educación básica, que incluye a estudiantes de quinto y sexto de primaria, así como de secundaria; educación media superior, y educación superior. Las calaveritas deberán ser originales, inéditas y de autoría individual. Podrán escribirse en español o en alguna lengua indígena nacional; en este último caso, será necesario adjuntar una traducción al español para facilitar la evaluación del trabajo. Cada composición deberá llevar un título e identificar al personaje histórico elegido. Además, tendrá que incorporar el humor, la ironía respetuosa y la presencia simbólica de la Muerte o la Catrina, elementos característicos de esta expresión literaria mexicana. La extensión dependerá del nivel educativo. Para quienes cursan quinto y sexto de primaria o secundaria, se solicitarán textos de cuatro a seis estrofas; mientras que los estudiantes de bachillerato y universidad deberán elaborar composiciones de seis a 12 estrofas. En ambos casos, cada estrofa tendrá cuatro versos. Las instituciones educativas podrán promover la participación de sus alumnos y acompañarlos durante la elaboración de sus trabajos.

QUÉ SE EVALUARÁ Los trabajos serán revisados por comités correspondientes a cada categoría, integrados por al menos tres representantes designados por las subsecretarías participantes. La evaluación tomará en cuenta seis aspectos principales. El primero será la originalidad y creatividad de la composición, con atención al uso de situaciones imaginativas, imágenes, juegos de palabras y recursos humorísticos. También se analizará la relación entre la calaverita y el personaje seleccionado, así como la manera en que el texto recupera sus acciones, ideas, obra o contribuciones a la historia de México. Otro criterio será la calidad literaria, que comprende recursos como ritmo, rima, métrica, musicalidad, ironía, sátira y doble sentido, de acuerdo con la edad y el nivel educativo de cada participante. La convocatoria también establece que las referencias históricas deberán ser pertinentes y correctas. No se exigirá una exposición académica, pero los hechos y aportaciones atribuidos al personaje tendrán que corresponder con su trayectoria y contribuir al desarrollo de la composición. El humor y la sátira podrán utilizarse para representar al personaje, sus circunstancias o aspectos de la vida social e histórica del país. Sin embargo, se evitarán expresiones discriminatorias, estigmatizantes o que atenten contra la dignidad de personas y comunidades. Finalmente, se evaluarán la claridad, la coherencia y la estructura del texto, incluida la relación entre el personaje, las situaciones planteadas y el desenlace de la calaverita.

REGISTRO Y FECHAS De acuerdo con el calendario de la convocatoria, el registro y la recepción de trabajos se realizarían del 14 al 26 de octubre de 2026, con cierre a las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. El trámite debía efectuarse mediante el formulario disponible en https://bit.ly/42v2smk. Los estudiantes mayores de edad realizarían directamente su registro, mientras que, en el caso de menores, la participación requeriría la intervención y autorización de su madre, padre o persona tutora. La revisión y valoración de las composiciones está programada del 26 al 30 de octubre. Posteriormente, el 2 de noviembre de 2026 se anunciarán los trabajos seleccionados. El concurso no contempla premios económicos en las bases publicadas. En cambio, el comité elegirá hasta cuatro calaveritas por categoría y las personas autoras de los textos seleccionados recibirán una mención honorífica. La SEP difundirá las obras en sus medios y plataformas institucionales, con el reconocimiento correspondiente de la autoría. La convocatoria establece que la participación será gratuita y voluntaria. Al registrar sus trabajos, los estudiantes deberán aceptar las bases y las autorizaciones correspondientes para el tratamiento de sus datos personales y la difusión de las composiciones. Las personas participantes concederán a la SEP una autorización no exclusiva para reproducir, publicar y difundir sus calaveritas, total o parcialmente, en medios institucionales con fines culturales, educativos y de divulgación, sin fines de lucro. Esto no implica que cedan la titularidad de sus derechos de autor y deberá respetarse el reconocimiento de su autoría. Los textos deberán ser propios y no infringir derechos de autor, de imagen ni otros derechos de terceros. Asimismo, no deberán incluir datos personales que permitan identificar a otras personas, salvo que exista la autorización escrita correspondiente. Con esta iniciativa, la SEP plantea aprovechar una de las tradiciones literarias más representativas del Día de Muertos para fomentar la escritura, la creatividad, el conocimiento histórico y el reconocimiento de la diversidad cultural de México. Consulta de avisos de privacidad y cartas de autorización: https://educacionbasica.sep.gob.mx/avisos/.