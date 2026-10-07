Convoca UAdeC a reconocer a investigadores del año

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 12 de octubre, mientras que la ceremonia de premiación se realizará durante el Segundo Encuentro de Investigación UAdeC 2026, programado para los días 12 y 13 de noviembre, en modalidad híbrida y presencial, en la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás y en escuelas y facultades de la Unidad Camporredondo.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió la convocatoria para los reconocimientos Joven Investigador 2026 e Investigador del Año 2026, con los que busca distinguir la trayectoria y las aportaciones realizadas por integrantes de su comunidad académica.

El encuentro tiene como propósito fortalecer la generación de conocimiento, promover la difusión de resultados científicos y generar espacios de intercambio académico entre la comunidad universitaria y la sociedad.

Para participar en la categoría Joven Investigador, los aspirantes deberán ser catedráticos de la UAdeC con una antigüedad mínima de tres años, haber nacido en 1986 o después y presentar la documentación requerida. Este reconocimiento sólo podrá recibirse una vez, por lo que quienes ya hayan sido distinguidos no podrán volver a participar.

Entre los requisitos se encuentra una carta dirigida a la Comisión Dictaminadora, con una extensión máxima de dos cuartillas, en la que se expongan los motivos de la postulación, los principales logros obtenidos y el área de conocimiento en la que participa el candidato.

Las áreas contempladas son Físico-Matemáticas e Ingeniería; Biología y Química; Medicina y Ciencias de la Salud; y Ciencias Sociales, Humanidades y de la Conducta.

También deberán presentar un currículum vitae condensado de máximo cinco cuartillas, documentación comprobatoria considerada relevante y el concentrado de información solicitado por la institución.

En tanto, para el reconocimiento Investigador del Año 2026, los aspirantes deberán ser catedráticos investigadores de tiempo completo y con dedicación exclusiva en la UAdeC, contar con una antigüedad mínima de cinco años y no haber recibido esta distinción durante los últimos tres años.

Los participantes deberán entregar una carta de solicitud dirigida a la Comisión Dictaminadora, de máximo dos cuartillas, en la que se destaquen los motivos de la postulación y los logros obtenidos durante 2025, además de señalar el área del conocimiento correspondiente.

También deberán incluir una manifestación de dedicación exclusiva a la UAdeC, un currículum vitae condensado de máximo tres cuartillas y documentación comprobatoria de los logros correspondientes a 2025.

La universidad estableció que cada investigador sólo podrá participar en una de las categorías, ya sea Investigador del Año o Joven Investigador.

La información presentada deberá ser verídica y comprobable. En caso de que los participantes tengan dificultades para cargar la documentación en los formularios establecidos, podrán enviarla al correo electrónico investigaciondip@uadec.edu.mx.

La evaluación estará a cargo de una Comisión Dictaminadora conformada específicamente para este proceso, que seleccionará a un investigador por cada una de las cuatro áreas de conocimiento. La comisión también podrá declarar desierto alguno de los reconocimientos.