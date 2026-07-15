Convocan a investigadores de Coahuila a integrarse al SEIC 2026

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (CoECyT) lanzó la convocatoria del Sistema Estatal de Investigadores de Coahuila (SEIC) 2026, dirigida a estudiantes, investigadores y especialistas interesados en obtener el reconocimiento a su trayectoria y fortalecer su participación en el desarrollo científico de la entidad. El programa está orientado a quienes cursan estudios de Licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU), estudiantes de Posgrado, personas con grado de Maestría o Doctorado, así como integrantes vigentes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

CINCO CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN La convocatoria contempla cinco modalidades, de acuerdo con la formación académica y la experiencia de los aspirantes: Jóvenes investigadores, Investigador estatal junior, Candidato a Investigador estatal, Investigador estatal senior e Investigador estatal honorífico. El CoECyT destacó que incorporarse al SEIC permite visibilizar las contribuciones científicas de las y los participantes, integrarse a la comunidad académica de Coahuila y generar mayores oportunidades de vinculación y colaboración con instituciones y centros de investigación. Además del reconocimiento a la trayectoria, el sistema fortalece la interacción entre investigadores y promueve el desarrollo de proyectos que contribuyan al crecimiento científico y tecnológico del Estado.

REGISTRO ABIERTO HASTA SEPTIEMBRE De acuerdo con la convocatoria, el sistema permanecerá abierto para el registro de solicitudes del 16 de julio al 10 de septiembre de 2026, mientras que los resultados serán publicados a partir del 30 de octubre. Las autoridades precisaron que pertenecer al SEIC no garantiza la entrega automática de apoyos económicos, ya que estos se asignan mediante convocatorias específicas. El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología invitó a las personas interesadas a identificar la categoría que corresponde a su perfil, preparar la documentación requerida y participar en este proceso que busca fortalecer la investigación, la innovación y el desarrollo del conocimiento en Coahuila.

Temas

Ciencia científicos

Organizaciones

Coecyt

