Convocan a participar en ‘Rodada por un aire limpio’ en Cuatro Ciénegas

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Coahuila
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    Convocan a participar en ‘Rodada por un aire limpio’ en Cuatro Ciénegas
    El lugar de salida será el arco de bienvenida, para luego recorrer varias calles del Pueblo Mágico, el próximo 9 de septiembre. CORTESÍA

Invita Municipio a pedalear para contribuir al cuidado del aire y del medio ambiente

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y promover acciones que contribuyan a mantener un entorno más limpio y saludable, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas lanza una invitación a la ciudadanía a participar en la “Rodada por un aire limpio”, que se realizará este miércoles 9 de septiembre.

La actividad, organizada por la Administración Municipal 2025-2027 en coordinación con el Departamento de Medio Ambiente y en el marco del Día Internacional del Aire Limpio, iniciará a las 18:00 horas desde el Arco de Bienvenida, para recorrer diversas calles del municipio.

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El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de impulsar actividades que involucren a las familias y generen conciencia sobre las acciones que cada persona puede realizar para contribuir al cuidado del planeta.

“Queremos que esta rodada sea un espacio para convivir, disfrutar de nuestro municipio y, sobre todo, reflexionar sobre la importancia de cuidar el aire y nuestro medio ambiente”, señaló el Edil.

Asimismo, Leija Vega afirmó que promover medios de transporte alternativos, reducir la contaminación y adoptar hábitos responsables contribuye a construir un mejor presente y futuro para las nuevas generaciones.

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La conciencia ambiental adquiere una importancia especial en un municipio como Cuatro Ciénegas, cuya riqueza natural representa uno de los principales patrimonios de la región.

“Cuatro Ciénegas tiene una riqueza natural que nos identifica y que debemos proteger entre todos. Cuidar nuestro entorno es cuidar nuestro presente y garantizar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este lugar”, expresó el Presidente Municipal.

Por ello, la administración municipal continuará impulsando actividades que fortalezcan la educación y cultura ambiental, involucrando a niñas, niños, jóvenes y familias.

Además de fomentar la actividad física y la convivencia, la “Rodada por un aire limpio” busca promover prácticas que ayuden a reducir la contaminación y conservar espacios saludables.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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