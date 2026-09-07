¿Eres coahuilense y circulas por Nuevo León? ¡Entérate! Pase Turístico entra en vigencia el 21 de octubre

MONTERREY, NL.- Ahora que está por entrar en vigencia el ‘Pase Turístico’ para la circulación de vehículos foráneos en el estado de Nuevo León es oportuno conocer el “ABC” de esta nueva disposición del Gobierno encabezado por el emecista Samuel García. ¿CUÁNDO ENTRA EN VIGENCIA EL ‘PASE TURÍSTICO’ DE NUEVO LEÓN? De entrada, es importante saber que el ‘Pase Turístico’ de Nuevo León entra en vigencia a partir del próximo 21 de octubre, es decir, 45 días después contando desde este lunes cuando entran en vigor sus lineamientos.

Ayer domingo, a través de un comunicado el Instituto de Control Vehicular (ICVNL) informó que tanto el pase como el Registro Vehicular de estancia prologada son documentos que contribuirán a fortalecer el control vehicular y la seguridad en Nuevo León. “El Pase Turístico permite a los vehículos circular en Nuevo León desde 1 a 30 días por año; no obstante, para los particulares que visitan la entidad por motivos laborales, académicos o de negocios y necesiten que sus vehículos circulen más de 30 días por el estado, se cuenta con el Registro Vehicular de Estancia Prolongada (RVEP) mismo que también se tramita en el ICVNL”, precisó la autoridad estatal. Lo anterior según lo establecido en los lineamientos que el pasado 4 de septiembre se publicaron en el Periódico Oficial del Estado (POE) para su implementación, operación, control y seguimiento.

¿EL ‘PASE TURÍSTICO’ SOLO ES PARA VEHÍCULOS FORÁNEOS? Es importante saber que el trámite tanto del ‘Pase Turístico’ como del Registro Vehicular de estancia prolongada se pueden hacer de manera 100 por ciento digital por lo que no es necesario trasladarse a Nuevo León. Además, no tiene costo y se tramita en línea en el portal. El ‘Pase Turístico’ solo es aplicable para vehículos foráneos, por lo que se recomienda a quienes viven en Nuevo León, pero aún no actualizan sus placas y pertenecen a otro estado hacerlo a la mayor brevedad. La nueva normativa realiza de una reforma a la Ley de Movilidad que fue aprobada en el Congreso de Nuevo León, el pasado 21 de abril como una medida de seguridad.

PASO A PASO 1. Ingresa a la página del ICV: www.icvnl.gob.mx/paseturistico; 2. Lee y acepta el aviso de privacidad, así como los términos y condiciones del servicio; 3. Llena el formulario con tus datos y los de tu vehículo; 4. Selecciona el periodo del ‘Pase turístico’ (1 a 30 días); 5. Ingresa las fechas de entrada y salida al Estado de Nuevo León; 6. Confirma que tus datos sean correctos; 7. Guarda e imprime tu ‘Pase Turístico’; 8. Pega tu ‘Pase Turístico’ en un lugar visible.

¿QUÉ NECESITAS PARA TRAMITARLO? Los requisitos que se necesitan para poder tramitar este nuevo “permiso” de circulación son la tarjeta de circulación de la unidad, la licencia de conducir vigente del propietario de la unidad, así como la póliza de seguro vigente y un teléfono de contacto. Es importante saber que el permiso físico deberá de imprimirse y colocarse en la esquina superior derecha del parabrisa delantero y el medallón trasero de la unidad. De acuerdo con los lineamientos publicados con anterioridad se establece que “la falta de portación, exhibición o vigencia del Permiso Turístico o Pase Turístico, o del Registro Vehicular de Estancia Prolongada, cuando resulte exigible podrá ser verificada o sancionada por las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su respectiva competencia”.