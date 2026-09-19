Corazón, diabetes y tumores, principales causas de muerte en Coahuila

Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos se ubicaron como las principales causas de muerte en Coahuila durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del INEGI. Entre enero y marzo se contabilizaron 5 mil 020 defunciones en la entidad. Del total, mil 270 correspondieron a enfermedades del corazón, 772 a diabetes mellitus y 612 a tumores malignos.

En los siguientes lugares se ubicaron la influenza y neumonía, con 272 fallecimientos, y las enfermedades cerebrovasculares, con 242. De acuerdo con el INEGI, Coahuila ocupó el lugar 20 en la tasa estandarizada de defunciones y el 21 en la tasa bruta, ambas calculadas por cada 100 mil habitantes y según la residencia habitual de las personas fallecidas. VARÍAN LAS PRINCIPALES CAUSAS ENTRE MUJERES Y HOMBRES Entre las mujeres, las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte, con 537 casos, seguidas de la diabetes mellitus, con 395, y los tumores malignos, con 332. La influenza y neumonía ocupó el cuarto sitio, con 133 defunciones, mientras que las enfermedades cerebrovasculares se ubicaron en quinto lugar, con 96. En los hombres también encabezaron la lista las enfermedades del corazón, con 733 fallecimientos. La diabetes mellitus registró 377 casos y los tumores malignos, 280. En este grupo, las enfermedades cerebrovasculares ocuparon el cuarto lugar, con 146 defunciones, mientras que los accidentes aparecieron en el quinto sitio, también con 146 casos.

Los registros muestran que las enfermedades crónicas concentraron las principales causas de mortalidad en ambos sexos, aunque con diferencias en el orden y número de casos registrados. CIFRA NACIONAL, LA MÁS BAJA DESDE 2020 A nivel nacional, el INEGI contabilizó 207 mil 599 defunciones durante el primer trimestre de 2026, cifra que representa el registro más bajo para un periodo enero-marzo desde 2020. De ese total, 194 mil 945 correspondieron a defunciones ocurridas durante el periodo, con información proveniente de certificados de defunción captados por oficialías del Registro Civil, servicios médicos forenses y registros electrónicos. Al igual que en Coahuila, las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres principales causas de muerte en México, tanto entre mujeres como entre hombres. El INEGI también reportó que entre 2017 y 2024 la tasa bruta de defunciones por cada 100 mil habitantes aumentó 16.1 puntos. Posteriormente, registró una disminución de 1.4 puntos entre 2024 y 2025, y de 4.9 puntos entre 2025 y 2026, esta última cifra de carácter preliminar.

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