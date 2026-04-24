Coronan a la Reina de la Primavera 2026 en Frontera

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Coahuila
/ 24 abril 2026
    Coronan a la Reina de la Primavera 2026 en Frontera
    La nueva corte real fue definida mediante el sorteo de rosas certificado ante notario; Dana fue coronada como Reina de este año. LIDIET MEXICANO

Evento marca el inicio de la feria; elección se realizó mediante sorteo de rosas certificado

FRONTERA, COAH.- Con la asistencia de cientos de familias en la plaza principal, se llevó a cabo la coronación de la Reina de la Primavera 2026 en Frontera. El evento marcó el inicio formal de la tradicional Feria de la Primavera en el municipio.

La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acompañada de autoridades estatales y municipales. Durante su intervención, destacaron la relevancia de este tipo de celebraciones para preservar las tradiciones y fortalecer la convivencia social.

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En el evento participaron las candidatas, así como la reina saliente Alexa Yudith Ruiz Malagón y su corte real. También asistieron representantes de distintos municipios, del sector empresarial y de la sociedad civil.

La elección de la nueva corte real se realizó mediante el tradicional sorteo de rosas, certificado por el notario Bernardo Molina. Como resultado, Ary Narahí Aguilera fue designada Duquesa; Camila Jaqueline Grimaldo, Princesa; y Dana I fue coronada como Reina de la Primavera 2026.

En su mensaje, la alcaldesa señaló que la Feria de la Primavera representa un espacio de encuentro para las familias. Además, destacó que es una oportunidad para proyectar la identidad del municipio. Reiteró el compromiso de su administración de continuar impulsando actividades que fomenten la participación y la unión social.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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