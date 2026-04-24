Coronan a la Reina de la Primavera 2026 en Frontera

La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acompañada de autoridades estatales y municipales. Durante su intervención, destacaron la relevancia de este tipo de celebraciones para preservar las tradiciones y fortalecer la convivencia social.

FRONTERA, COAH.- Con la asistencia de cientos de familias en la plaza principal, se llevó a cabo la coronación de la Reina de la Primavera 2026 en Frontera . El evento marcó el inicio formal de la tradicional Feria de la Primavera en el municipio.

En el evento participaron las candidatas, así como la reina saliente Alexa Yudith Ruiz Malagón y su corte real. También asistieron representantes de distintos municipios, del sector empresarial y de la sociedad civil.

La elección de la nueva corte real se realizó mediante el tradicional sorteo de rosas, certificado por el notario Bernardo Molina. Como resultado, Ary Narahí Aguilera fue designada Duquesa; Camila Jaqueline Grimaldo, Princesa; y Dana I fue coronada como Reina de la Primavera 2026.

En su mensaje, la alcaldesa señaló que la Feria de la Primavera representa un espacio de encuentro para las familias. Además, destacó que es una oportunidad para proyectar la identidad del municipio. Reiteró el compromiso de su administración de continuar impulsando actividades que fomenten la participación y la unión social.