Costo del combustible frena nuevas rutas aéreas para Torreón

Marcelo Valdés Quintanilla, titular de la dependencia, explicó que las aerolíneas enfrentan ajustes que las obligan a revisar sus proyecciones de expansión y la viabilidad de los destinos que buscan incorporar.

TORREÓN, COAH.— El encarecimiento del combustible ha frenado las negociaciones para abrir nuevas rutas aéreas desde Torreón , pese al crecimiento en el movimiento de pasajeros.

La Dirección de Desarrollo Económico municipal mantiene las gestiones para ampliar las conexiones hacia Estados Unidos y fortalecer el transporte de carga, aunque considera complicado concretar nuevos vuelos antes de que concluya el año.

Texas, California, Illinois y Arizona figuran entre las opciones que se analizan para conectar directamente a los viajeros de La Laguna con territorio estadounidense. Sin embargo, el funcionario aclaró que todavía no hay destinos confirmados ni fechas para el inicio de operaciones.

Antes de avanzar en las negociaciones, señaló, es necesario determinar si existe suficiente demanda y si las condiciones permiten mantener las rutas de manera sostenible, tanto para las aerolíneas como para el mercado regional.

Estas gestiones se desarrollan mientras el Aeropuerto Internacional de Torreón registra un aumento en su actividad.

De acuerdo con Valdés Quintanilla, durante cada uno de los últimos tres meses la terminal superó los 80 mil pasajeros, cifras que calificó como récord desde el inicio de sus operaciones.

Actualmente, el aeropuerto dispone de alrededor de 14 rutas directas, aunque la oferta varía según la temporada. En el último año y medio, añadió, se incorporaron seis nuevas frecuencias.