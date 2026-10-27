Costo del combustible frena nuevas rutas aéreas para Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Costo del combustible frena nuevas rutas aéreas para Torreón
    Marcelo Valdés Quintanilla, titular de la Dirección de Desarrollo Económico municipal. SANDRA GÓMEZ

La Dirección de Desarrollo Económico municipal busca ampliar las conexiones aéreas hacia Estados Unidos y fortalecer el transporte de carga

TORREÓN, COAH.— El encarecimiento del combustible ha frenado las negociaciones para abrir nuevas rutas aéreas desde Torreón, pese al crecimiento en el movimiento de pasajeros.

Marcelo Valdés Quintanilla, titular de la dependencia, explicó que las aerolíneas enfrentan ajustes que las obligan a revisar sus proyecciones de expansión y la viabilidad de los destinos que buscan incorporar.

En Torreón, arranca Riquelme obras viales en La Partida; promete llegar a más ejidos

La Dirección de Desarrollo Económico municipal mantiene las gestiones para ampliar las conexiones hacia Estados Unidos y fortalecer el transporte de carga, aunque considera complicado concretar nuevos vuelos antes de que concluya el año.

Texas, California, Illinois y Arizona figuran entre las opciones que se analizan para conectar directamente a los viajeros de La Laguna con territorio estadounidense. Sin embargo, el funcionario aclaró que todavía no hay destinos confirmados ni fechas para el inicio de operaciones.

Antes de avanzar en las negociaciones, señaló, es necesario determinar si existe suficiente demanda y si las condiciones permiten mantener las rutas de manera sostenible, tanto para las aerolíneas como para el mercado regional.

Estas gestiones se desarrollan mientras el Aeropuerto Internacional de Torreón registra un aumento en su actividad.

De acuerdo con Valdés Quintanilla, durante cada uno de los últimos tres meses la terminal superó los 80 mil pasajeros, cifras que calificó como récord desde el inicio de sus operaciones.

Actualmente, el aeropuerto dispone de alrededor de 14 rutas directas, aunque la oferta varía según la temporada. En el último año y medio, añadió, se incorporaron seis nuevas frecuencias.

Ofrecerán más de 350 vacantes en la Feria del Empleo de Torreón

El funcionario indicó que la dependencia mantiene coordinación con la administración aeroportuaria para revisar el movimiento de pasajeros y mercancías, evaluar los proyectos de crecimiento e identificar oportunidades para ampliar las operaciones de la terminal.

Aunque el panorama dificulta concretar nuevas conexiones en lo que resta del año, aseguró que continuarán los acercamientos con aerolíneas, embajadas y consulados para impulsar opciones de vuelo viables y fortalecer la conectividad de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


aviones
aeropuertos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
INE: A la deriva

INE: A la deriva
true

Coahuila: Invertirá CFE 500 mdp en carboeléctricas de Nava
true

POLITICÓN: ¿Habría caído Guadalupe Taddei sin el periodismo ‘tradicional’?
Mientras el contingente estudiantil toman las calles, elementos de la Policía Municipal hace acto de presencia para resguardar el orden y vigilar el desarrollo de la huelga.

Estudiantes del Tec Saltillo se manifiestan en V. Carranza; utilice vías alternas
La aerolínea confirmó la apertura de la ruta Ciudad de México-Saltillo, la cual contará con dos frecuencias diarias a partir del 18 de marzo de 2027.

Aeroméxico anuncia vuelo directo de CDMX a Saltillo; iniciará el 18 de marzo de 2027
Quetzalcóatl y el número 300 protagonizan el casco con el que el mexicano buscará dejar su sello en una nueva participación ante su público.

Checo Pérez presenta casco inspirado en Quetzalcóatl para el GP de México 2026
El presidente Donald Trump, en un mitin de campaña a favor de candidatos republicanos en el Aeropuerto Municipal de Dalton, en Dalton, Georgia, el 16 de octubre de 2026.

Elecciones intermedias en EU: ¿cómo va la contienda por el Congreso?
Netanyahu se ha mantenido firme en su postura de que Israel debe aniquilar al actual régimen de Teherán para garantizar la seguridad del Estado judío.

El primer ministro israelí Netanyahu y su rival Gadi Eisenkot tienen puntos de vista muy diferentes sobre cómo poner fin a la guerra con Irán