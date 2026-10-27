En Torreón, arranca Riquelme obras viales en La Partida; promete llegar a más ejidos

TORREÓN, COAH.- Más de 4 mil 200 habitantes del ejido La Partida serán beneficiados con los trabajos de rehabilitación de pavimento y señalización que puso en marcha este martes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien anunció que el programa “A Darle Parejo” llegará a más comunidades rurales y colonias de Torreón. La intervención en el sector contempla una primera aplicación de 5 mil metros cuadrados de microcarpeta asfáltica, de una superficie total prevista de 20 mil 712 metros cuadrados. A estos trabajos se sumarán 4 mil 293 metros lineales de señalización horizontal, además de pintura en 504 metros cuadrados de pasos peatonales.

El edil destacó que los equipos cuentan con tecnología de última generación para reforzar el mantenimiento vial. “Mejorar nuestras calles también significa cuidar a nuestra gente, seguiremos trabajando para que las familias puedan transitar con mayor tranquilidad y seguridad”, expresó. ANUNCIAN MÁS COLONIAS Y APOYOS SOCIALES El siguiente alcance del programa incluye las colonias Elsa Hernández, Rincón de la Joya y el Fraccionamiento Ana. También se realizarán intervenciones en los ejidos El Tajito, La Paz, El Perú, Santa Fe, San Antonio de los Bravos y El Pacífico, de acuerdo con lo anunciado por el alcalde. Riquelme Solís señaló que la atención a las comunidades debe acompañarse de acciones para mejorar las viviendas de sus habitantes. En ese sentido, adelantó que habrá más programas, entre ellos el de acceso a materiales de construcción a bajo costo.

“Vienen más programas como el de material de construcción a bajo costo para que puedan mejorar sus viviendas. Vamos a seguir trabajando en equipo para atender las principales necesidades de cada sector”, manifestó ante los vecinos. El edil vinculó estas obras a la coordinación con el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, mediante la iniciativa “En Equipo le Entramos”. Asimismo, afirmó que su administración mantendrá la inversión en seguridad para reforzar la presencia policial en las comunidades, en conjunto con el Estado y la ciudadanía. En el arranque de los trabajos estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Regional de La Laguna, Hugo Dávila Prado, así como por regidores y funcionarios del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV).