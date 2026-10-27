En Torreón, arranca Riquelme obras viales en La Partida; promete llegar a más ejidos

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    En Torreón, arranca Riquelme obras viales en La Partida; promete llegar a más ejidos
    Cuadrillas del SIMV realizan la aplicación de microcarpeta asfáltica y labores de señalización en las calles del sector. SANDRA GÓMEZ

El programa “A Darle Parejo” beneficiará a más de 4 mil 200 habitantes con microcarpeta asfáltica y señalización; el edil adelantó la entrega de materiales de construcción a bajo costo

TORREÓN, COAH.- Más de 4 mil 200 habitantes del ejido La Partida serán beneficiados con los trabajos de rehabilitación de pavimento y señalización que puso en marcha este martes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien anunció que el programa “A Darle Parejo” llegará a más comunidades rurales y colonias de Torreón.

La intervención en el sector contempla una primera aplicación de 5 mil metros cuadrados de microcarpeta asfáltica, de una superficie total prevista de 20 mil 712 metros cuadrados. A estos trabajos se sumarán 4 mil 293 metros lineales de señalización horizontal, además de pintura en 504 metros cuadrados de pasos peatonales.

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El edil destacó que los equipos cuentan con tecnología de última generación para reforzar el mantenimiento vial. “Mejorar nuestras calles también significa cuidar a nuestra gente, seguiremos trabajando para que las familias puedan transitar con mayor tranquilidad y seguridad”, expresó.

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El siguiente alcance del programa incluye las colonias Elsa Hernández, Rincón de la Joya y el Fraccionamiento Ana. También se realizarán intervenciones en los ejidos El Tajito, La Paz, El Perú, Santa Fe, San Antonio de los Bravos y El Pacífico, de acuerdo con lo anunciado por el alcalde.

Riquelme Solís señaló que la atención a las comunidades debe acompañarse de acciones para mejorar las viviendas de sus habitantes. En ese sentido, adelantó que habrá más programas, entre ellos el de acceso a materiales de construcción a bajo costo.

$!Vecinos del ejido La Partida acudieron al arranque del programa de rehabilitación vial encabezado por el alcalde.
Vecinos del ejido La Partida acudieron al arranque del programa de rehabilitación vial encabezado por el alcalde. SANDRA GÓMEZ

“Vienen más programas como el de material de construcción a bajo costo para que puedan mejorar sus viviendas. Vamos a seguir trabajando en equipo para atender las principales necesidades de cada sector”, manifestó ante los vecinos.

El edil vinculó estas obras a la coordinación con el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, mediante la iniciativa “En Equipo le Entramos”. Asimismo, afirmó que su administración mantendrá la inversión en seguridad para reforzar la presencia policial en las comunidades, en conjunto con el Estado y la ciudadanía.

En el arranque de los trabajos estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Regional de La Laguna, Hugo Dávila Prado, así como por regidores y funcionarios del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV).

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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