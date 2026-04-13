Coyote provoca volcadura en carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro; nueve lesionados

El percance se reportó durante la jornada del domingo, cuando una unidad tipo Nissan Urban, modelo 2023 y de color blanco, salió de la carpeta asfáltica y terminó volcada sobre su costado derecho. El vehículo presentó severos daños en la carrocería, así como en cristales y estructura lateral.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Una aparatosa volcadura registrada sobre la carretera federal número 30, en el tramo Cuatro Ciénegas –San Pedro, dejó como saldo nueve personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos centros médicos para su valoración por elementos de Protección Civil.

De acuerdo con autoridades, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 149+600, donde se desplegó un operativo de atención para auxiliar a los ocupantes.

Entre las personas lesionadas se identificó a Imelda Moreno Esquivel, de 50 años; Raúl Alejandro Moreno Banda, de 49; Valentín Moreno Esquibel, de 47; Marisol Suárez Garza, de 59; Juanita Marisol Hernández Suárez, de 32; así como a cuatro menores: Alison, de 15 años; Mateo, de 12; Aaron, de 6, y Dilan, de 7 años.

El conductor de la unidad, Fermín Reyna Salazar, de 47 años, explicó que el incidente se originó cuando un coyote se atravesó repentinamente en la vía, lo que derivó en la pérdida de control del vehículo y su posterior volcadura.

Tras lo ocurrido, corporaciones de seguridad y auxilio tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron las maniobras necesarias en la zona para el retiro de la unidad siniestrada.