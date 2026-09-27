Crece en Coahuila el porcentaje de niños de seis años o más que no son registrados

De acuerdo con los datos publicados por la estadística que el INEGI realiza año con año, al cierre de 2025, Coahuila reportó un total de 42 mil 376 niños registrados en la entidad.

La Estadística de Nacimientos Registrados, realizada por el INEGI, dio a conocer que en Coahuila creció el porcentaje de menores de edad que no son registrados incluso hasta la edad en la que llegan a la educación básica.

Aunque en la mayoría de los casos los registros se realizan por costumbre a partir de los primeros días del nacimiento, en la entidad existen muchos casos de niños que no son registrados hasta después de la primera etapa de su niñez.

A detalle, la estadística menciona que, al cierre de 2025, únicamente el 88 por ciento de los nacimientos fueron registrados cuando los bebés tenían menos de un año; el 1.9 por ciento, cuando tenían un año; el 1.2 por ciento, cuando tenían dos años, y el 2 por ciento, cuando tenían de 3 a 5 años.

El porcentaje más alto después de los registros de cero años es el de niños que tenían seis años o más, el cual alcanzó el 6.07 por ciento de las personas registradas en ese año.

En ese sentido, la estadística señala que el porcentaje aumentó de un año a otro, pues el año anterior el INEGI dijo que el 4.03 por ciento de los registros correspondía a niños de esa edad.

Así, los registros de niños de seis años o más pasaron de mil 728 al cierre de 2024 a 2 mil 573 en 2025.

Esta problemática puede contravenir el derecho de los menores de edad a la identidad y al libre desarrollo, protegido por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, en términos reales, esta situación se traduce en falta de acceso a seguridad social, educación preescolar, entre otros derechos.