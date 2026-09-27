Crece en Coahuila el porcentaje de niños de seis años o más que no son registrados

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Crece en Coahuila el porcentaje de niños de seis años o más que no son registrados
    El registro oportuno del nacimiento permite garantizar el derecho de los menores a la identidad y facilita el acceso a servicios. IA

En la entidad aumentó el porcentaje de niños que son registrados años después de su nacimiento, de acuerdo con el INEGI

La Estadística de Nacimientos Registrados, realizada por el INEGI, dio a conocer que en Coahuila creció el porcentaje de menores de edad que no son registrados incluso hasta la edad en la que llegan a la educación básica.

De acuerdo con los datos publicados por la estadística que el INEGI realiza año con año, al cierre de 2025, Coahuila reportó un total de 42 mil 376 niños registrados en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aumenta-deteccion-de-alumnos-con-autismo-en-escuelas-de-coahuila-PC23746283

Aunque en la mayoría de los casos los registros se realizan por costumbre a partir de los primeros días del nacimiento, en la entidad existen muchos casos de niños que no son registrados hasta después de la primera etapa de su niñez.

A detalle, la estadística menciona que, al cierre de 2025, únicamente el 88 por ciento de los nacimientos fueron registrados cuando los bebés tenían menos de un año; el 1.9 por ciento, cuando tenían un año; el 1.2 por ciento, cuando tenían dos años, y el 2 por ciento, cuando tenían de 3 a 5 años.

El porcentaje más alto después de los registros de cero años es el de niños que tenían seis años o más, el cual alcanzó el 6.07 por ciento de las personas registradas en ese año.

En ese sentido, la estadística señala que el porcentaje aumentó de un año a otro, pues el año anterior el INEGI dijo que el 4.03 por ciento de los registros correspondía a niños de esa edad.

Así, los registros de niños de seis años o más pasaron de mil 728 al cierre de 2024 a 2 mil 573 en 2025.

Esta problemática puede contravenir el derecho de los menores de edad a la identidad y al libre desarrollo, protegido por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, en términos reales, esta situación se traduce en falta de acceso a seguridad social, educación preescolar, entre otros derechos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Personajes
A20
acta denacimiento

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


INEGI

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Basura y ruido: Cuestionan ingreso de alimentos al Teatro de la Ciudad de Saltillo

Basura y ruido: Cuestionan ingreso de alimentos al Teatro de la Ciudad de Saltillo
true

POLITICÓN: Todo está muy raro en la adjudicación de AHMSA... ¿Ancira está detrás?
Leticia Rodarte habla para VANGUARDIA sobre su llegada a la Secretaría de Cultura de Coahuila

Leticia Rodarte habla para VANGUARDIA sobre su llegada a la Secretaría de Cultura de Coahuila
Los medicamentos GLP-1, utilizados para tratar la diabetes y controlar el peso, enfrentan nuevas demandas en Estados Unidos por casos de pérdida repentina de visión.

Ozempic y Mounjaro, bajo la lupa por casos de pérdida de visión
La certificación de INTRA impartida en la Facultad de Trabajo Social, tiene valor curricular.

Saltillo: Alertan sobre urgencia de atender la salud mental; recomienda capacitar a la sociedad en prevención del suicidio
Saltillo, la ciudad del “ya merito”: fracasos, futuros perdidos, frustraciones y mitos

Saltillo, la ciudad del “ya merito”: fracasos, futuros perdidos, frustraciones y mitos
Jugadores de Lobos compartieron la celebración con la afición tras conseguir su primera victoria de la campaña.

¡Por fin! Lobos UAdeC consigue su primera victoria de la temporada ante Indios UACJ
Arrieros del México decimonónico

El precio de moverse: de los caballos mulas y burros de 1814 a los automóviles de hoy