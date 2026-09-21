Crece población en condiciones laborales injustas en Coahuila

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Coahuila
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    Crece población en condiciones laborales injustas en Coahuila
    El resultado evidencia que una proporción importante de la población ocupada enfrenta alguna combinación de problemas de jornada e ingresos. ESPECIAL

La variación representa un incremento de más de cinco puntos porcentuales en un año

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reveló que en Coahuila aumentó la población que trabaja bajo condiciones consideradas injustas o “críticas de trabajo”, de acuerdo con este indicador.

De acuerdo con los últimos resultados trimestrales publicados por la ENOE, durante el segundo trimestre de este 2026, Coahuila reportó que su población económicamente activa equivale a 1.6 millones de personas trabajadoras en todo el estado.

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Según los datos, de ese total de personas que reciben ingresos por su labor, al menos el 35 por ciento se registraron como población en condiciones críticas de trabajo.

El INEGI, que es quien realiza de forma permanente la ENOE, dice que la población en condiciones críticas de trabajo, se refiere a la población ocupada que trabaja menos de 35 horas por razones ajenas a su voluntad.

Esta estadística, mide también a la población que labora más de 35 horas con un ingreso más bajo que el mínimo, y a la que trabaja más de 48 horas ganando por máximo dos salarios mínimos.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, durante el segundo trimestre de 2026 este indicador aumentó respecto al mismo periodo de 2025. En ese entonces, la condición alcanzó al 29.9 por ciento de la población económicamente activa, mientras que para el segundo trimestre de este año se ubicó en alrededor de 35 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/dinero/disminuye-en-coahuila-empleo-durante-el-mes-de-agosto-KE23367397

Con este resultado, Coahuila se encuentra 2.7 puntos porcentuales por debajo de la media nacional en población trabajadora bajo esta condición, que fue de 37.7 por ciento.

Sin embargo, en el panorama nacional, Coahuila se colocó como una de las 12 entidades donde menor porcentaje de la población trabaja bajo estas condiciones.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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