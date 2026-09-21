Crece población en condiciones laborales injustas en Coahuila

De acuerdo con los últimos resultados trimestrales publicados por la ENOE, durante el segundo trimestre de este 2026, Coahuila reportó que su población económicamente activa equivale a 1.6 millones de personas trabajadoras en todo el estado.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reveló que en Coahuila aumentó la población que trabaja bajo condiciones consideradas injustas o “críticas de trabajo”, de acuerdo con este indicador.

Según los datos, de ese total de personas que reciben ingresos por su labor, al menos el 35 por ciento se registraron como población en condiciones críticas de trabajo.

El INEGI, que es quien realiza de forma permanente la ENOE, dice que la población en condiciones críticas de trabajo, se refiere a la población ocupada que trabaja menos de 35 horas por razones ajenas a su voluntad.

Esta estadística, mide también a la población que labora más de 35 horas con un ingreso más bajo que el mínimo, y a la que trabaja más de 48 horas ganando por máximo dos salarios mínimos.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, durante el segundo trimestre de 2026 este indicador aumentó respecto al mismo periodo de 2025. En ese entonces, la condición alcanzó al 29.9 por ciento de la población económicamente activa, mientras que para el segundo trimestre de este año se ubicó en alrededor de 35 por ciento.