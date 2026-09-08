Disminuye en Coahuila empleo durante el mes de agosto

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    Disminuye en Coahuila empleo durante el mes de agosto
    En el octavo mes del año y de acuerdo a las cifras del IMSS, Coahuila cerró con 855,943 puestos de trabajo. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Aunque se mantuvo el saldo positivo en el acumulado de más de 15 mil plazas laborales en la entidad

En Coahuila durante el mes de agosto se presentó una disminución de 4,042 puestos de trabajo en comparación al mes anterior, aunque en el acumulado del año se siguió manteniendo un saldo positivo de 15,885 empleos.

De acuerdo a las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en agosto 2026, Coahuila cerró con 855,943 puestos de trabajo y comparados con los 859,985 que cerró en julio de este año, generó esa disminución de 4,042 entre un mes y otro.

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Sin embargo, al comparar las cifras de agosto 2026 contra 840,058 puestos de trabajo que se tenía a diciembre 2025, entonces en la entidad se tiene un saldo positivo de 15,885 puestos de trabajos durante estos primeros ocho meses del año.

En lo que va del año los meses en los que se han presentado números positivos en el empleo fueron enero, marzo, abril y julio (ese mes creció en 10,185 los puestos de trabajo), mientras que bajo en febrero y mayo, en todos ellos contra el mes inmediato anterior.

Cabe destacar que para el último trimestre de este año, recientemente Manpower dio a conocer que para la Región Norte (Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas) se tiene una Tendencia Neta de 38%, donde un 50% de los empresarios planea aumentar sus requerimientos de personal, 12% reducirlos, 36% no espera hacer cambios y 2% no sabe si hará cambios.

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