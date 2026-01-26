Crecimiento de matrícula de la UAdeC debe ir acorde al crecimiento del presupuesto: Rector

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel González, expuso que el crecimiento de la matrícula y las exigencias del Gobierno Federal deben ir acorde con el crecimiento del presupuesto para la institución.

“Entiendo que el Gobierno Federal nos pide que crezcamos a una marcha forzada, pero esto implica forzar a los docentes y si no nos aumentan el presupuesto, no pidan que crezcamos al ritmo que nos piden si el ritmo del presupuesto no va de la misma manera”, dijo el rector.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre convocatoria para la Especialidad en Enfermería en Terapia Intensiva

Agregó que desde la federación se le exige crecimiento, austeridad y gratuidad, aspectos que “cubren a cabalidad” aunque después no se les corresponda en el presupuesto.

“Creo que no es justo para los universitarios, mucho menos cuando no se contemplan a los pensionados y pensionadas, que creo que es el daño mayor que le han hecho a las universidades el no apoyar el tema pensionario. Sí vamos a crecer de manera responsable, sí vamos a crecer de forma ordenada y sí vamos a crecer de acuerdo a la capacidad que tengamos como universidad”, apuntó.

Pimentel González aseguró que este 2026 no habrá aumento de cuotas universitarias. “No se va a subir ningún costo de ninguna colegiatura, de ninguna cuota, ni en la ficha del examen ni en las inscripciones ni nada. Al contrario, vamos a buscar cómo poder ayudar a la gente que tenga necesidad, que se acerque con su directora y su director.

Este año ustedes lo van a poder constatar en el informe, aumentamos el número de becas y el número de registros y de sobre todo de recursos que apoyamos para para la para la las inscripciones”, comentó.

CRECIMIENTO SERÁ ORDENADO

También dijo que para este año se espera tener cerca de mil o mil 200 alumnos más, además de que se esperan cerca de 24 mil fichas para ingreso.

Además expuso que es necesario hacer crecer la matrícula de manera ordenada. “No nada más es crecer y luego no tener espacios, laboratorios o docentes que puedan cubrir esos esos espacios. El año pasado crecimos el 2.5 por ciento Esperemos y este nuevo ciclo poder crecer al menos, al menos el 2 por ciento, esto implica alrededor de mil, mil 200 estudiantes más y esperemos lo podamos cumplir con responsabilidad”.

TE PUEDE INTERESAR: Tribunal Universitario de la UAdeC cierra 2025 con 59 denuncias

Añadió que es importante también consolidar las nuevas carreras que ha ido agregando la Universidad, pues tiene 14 nuevas en los últimos dos años. En ese sentido continuarán invirtiendo en el equipamiento de laboratorios y el mantenimiento de espacios, en línea con las expectativas de la comunidad y en colaboración con los gobiernos estatal y federal.

SALDO BLANCO POR BAJAS TEMPERATURAS

Respecto a las medidas tomadas por las condiciones climáticas, Pimentel dijo que la Universidad reporta “saldo blanco” en el norte donde hubo suspensión de clases y tranquilidad en el resto de las unidades.

Aseguró también que se realizarán reuniones diarias después de las 3 p.m. con el gobierno estatal para definir la estrategia del día siguiente y que la UAdeC se sumará a la ruta que marque la Secretaría de Educación.