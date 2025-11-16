Se redoblan las quejas contra el IMSS por violentar derechos humanos de coahuilenses
En primeros nueve meses del año ya suman 207 quejas, en todo 2024 fueron 108; se rompe récord de 2019 a la fecha
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que, previo al cierre del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya superó más del doble de las investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos respecto de los casos registrados durante los 12 meses de 2024.
De acuerdo con los datos reportados por la CNDH, entre enero y septiembre de este año, se han iniciado 207 investigaciones por posibles violaciones a derechos humanos relacionadas con la institución.
Estos casos derivan de quejas presentadas tanto por derechohabientes como por personas sin afiliación al IMSS, quienes reportaron diversas irregularidades cometidas por personal de la institución. Además de situaciones ocurridas en hospitales, también se recibieron denuncias ligadas a esquemas pensionarios.
La información recopilada a lo largo del año indica que en 77 casos las personas denunciaron la omisión de atención médica; en 27, la falta de suministro de medicamentos; y en otros 27, la carencia de infraestructura adecuada en hospitales para atender sus enfermedades.
Aunque estos son los tres reportes más frecuentes contra el IMSS en Coahuila, también se documentaron otros señalamientos, como negligencias médicas en cuatro casos, negación de hospitalización en tres, y un caso de abandono de paciente.
Al cierre de 2024, la CNDH había iniciado 108 investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con el IMSS. Por ello, antes de finalizar 2025, la cifra ya representa casi el doble de los expedientes abiertos el año anterior.
Los registros históricos indican que 2025 se convertirá en el año con mayor número de investigaciones por violaciones a derechos humanos atribuibles al IMSS al menos de 2019 a la fecha.