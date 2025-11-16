Se redoblan las quejas contra el IMSS por violentar derechos humanos de coahuilenses

L a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que, previo al cierre del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya superó más del doble de las investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos respecto de los casos registrados durante los 12 meses de 2024.

De acuerdo con los datos reportados por la CNDH, entre enero y septiembre de este año, se han iniciado 207 investigaciones por posibles violaciones a derechos humanos relacionadas con la institución.

Estos casos derivan de quejas presentadas tanto por derechohabientes como por personas sin afiliación al IMSS, quienes reportaron diversas irregularidades cometidas por personal de la institución. Además de situaciones ocurridas en hospitales, también se recibieron denuncias ligadas a esquemas pensionarios.

La información recopilada a lo largo del año indica que en 77 casos las personas denunciaron la omisión de atención médica; en 27, la falta de suministro de medicamentos; y en otros 27, la carencia de infraestructura adecuada en hospitales para atender sus enfermedades.