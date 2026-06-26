Cuatro Ciénegas: lleva Víctor Leija audiencias ciudadanas a las colonias

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Coahuila
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    Cuatro Ciénegas: lleva Víctor Leija audiencias ciudadanas a las colonias
    El alcalde Víctor Manuel Leija Vega atendió de manera directa a vecinos de la colonia 26 de Marzo y canalizó sus solicitudes a las distintas áreas del Ayuntamiento. LIDIET MEXICANO

Habitantes de la colonia 26 de Marzo plantearon solicitudes sobre servicios públicos, obras y apoyos sociales durante la segunda jornada de atención

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con el objetivo de escuchar de primera mano las necesidades de la población y atender sus principales inquietudes, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Manuel Leija Vega, encabezó la Segunda Audiencia Ciudadana, realizada en la colonia 26 de Marzo.

Acompañado por regidores y directores de las distintas áreas del Ayuntamiento, el edil atendió de manera directa a decenas de ciudadanos, quienes plantearon solicitudes relacionadas con servicios públicos, obras, apoyos sociales y diversas problemáticas de su sector.

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Según informó el Gobierno Municipal, cada uno de los planteamientos fue canalizado a las dependencias correspondientes para darles seguimiento y buscar soluciones oportunas.

Víctor Leija señaló que este tipo de ejercicios permiten conocer de primera mano la realidad que enfrentan las familias en cada colonia y tomar decisiones con base en sus necesidades.

”Seguiremos recorriendo las colonias y comunidades rurales, escuchando a nuestra gente y trabajando de manera directa para atender sus necesidades. La cercanía con los ciudadanos nos permite tomar mejores decisiones y orientar los esfuerzos del gobierno hacia lo que realmente requieren las familias”, expresó.

El alcalde reiteró que buscará mantener una administración de puertas abiertas y cercana a la ciudadanía, al considerar que la participación de la población es una herramienta para impulsar acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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