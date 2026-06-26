Cuatro Ciénegas: lleva Víctor Leija audiencias ciudadanas a las colonias

Acompañado por regidores y directores de las distintas áreas del Ayuntamiento, el edil atendió de manera directa a decenas de ciudadanos, quienes plantearon solicitudes relacionadas con servicios públicos, obras, apoyos sociales y diversas problemáticas de su sector.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con el objetivo de escuchar de primera mano las necesidades de la población y atender sus principales inquietudes, el alcalde de Cuatro Ciénegas , Víctor Manuel Leija Vega, encabezó la Segunda Audiencia Ciudadana, realizada en la colonia 26 de Marzo.

Según informó el Gobierno Municipal, cada uno de los planteamientos fue canalizado a las dependencias correspondientes para darles seguimiento y buscar soluciones oportunas.

Víctor Leija señaló que este tipo de ejercicios permiten conocer de primera mano la realidad que enfrentan las familias en cada colonia y tomar decisiones con base en sus necesidades.

”Seguiremos recorriendo las colonias y comunidades rurales, escuchando a nuestra gente y trabajando de manera directa para atender sus necesidades. La cercanía con los ciudadanos nos permite tomar mejores decisiones y orientar los esfuerzos del gobierno hacia lo que realmente requieren las familias”, expresó.

El alcalde reiteró que buscará mantener una administración de puertas abiertas y cercana a la ciudadanía, al considerar que la participación de la población es una herramienta para impulsar acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.