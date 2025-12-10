Rubén Moreira se perfila en el PRI por silla presidencial

Anda fuerte el run-run al interior del PRI nacional de que el exgobernador Rubén Moreira Valdez se perfila como próximo candidato a la presidencia de la República, y no es broma macabra.

Una reciente encuesta lo ubica como presidenciable y acuciosos analistas políticos advierten que Moreira Valdez se ha posicionado en el escenario nacional con sus peroratas y shows porriles.

TE PUEDE INTERESAR: Lalo Olmos y su histórica desadaptación laboral

Según versiones, el dirigente nacional del PRI sabe bien que no podrán ganar la silla presidencial y buscará asegurar algunas diputaciones federales y senadurías para los suyos.

Rubén le ha demostrado una gran lealtad y perruna fidelidad a “Alito”, por lo que éste, dicen, ya se decantó por el legislador coahuilense para perfilarlo a la máxima investidura política del país.

Moreira Valdez y Alejandro Moreno van por el voto duro del tricolor y por eso endurecerán sus discursos en el Senado y en la Cámara de Diputados contra Morena y Sheinbaum Pardo.

“¿Tan jodidos andamos?”, inquirió un reconocido militante que estuvo con Rubén en el PRI nacional.

Y no, no es Rigo Fuentes...

¿TRAIDORES EN CFE?

El responsable de la recepción de carbón, Francisco Herrera, y el superintendente de la carboeléctrica I, Omar Rodríguez, son señalados de ser informantes de Ricardo Mejía Berdeja.

Ambos funcionarios de la CFE, según consta en conversaciones por WhatsApp, pasan al diputado federal del PT la lista diaria de las empresas que van a ingresar carbón.

Ricardo entonces sale a denunciar a los productores de introducir tierra en lugar del mineral y Omar y Pancho someten las cargas a revisión y les rechazan falsamente por incumplir calidades.

Las supuestas conversaciones ya están en poder de la dirección general de la CFE, que abrió una investigación para sancionar a los malos empleados que filtran información de la paraestatal.

El asunto es grave, sobre todo por la presunta e inesperada deslealtad...

MEJOR, MEJORA, MEJORAL

En entrevista con el periodista Mauricio García, el alcalde de Progreso, “Liquín” Quintanilla, destapó a su padre “Lico” como próximo candidato del PRI a la diputación local.

“Lico”, tras dejar a su hijo como su sucesor en la alcaldía de Progreso, fue designado coordinador regional de Mejora en la Carbonífera.

Ahora será candidato a diputado local, con la recomendación del ex alcalde monclovense Alfredo Paredes, al que “Lico” le cuida los negocios y la mansión en el progresista municipio.

Otras candidaturas a diputaciones locales ya amarradas en el partido oficial son la de Claudia Garza, titular de Mejora en Sabinas; y la de Esra Cavazos, también de Mejora, en Monclova.

¿Serán la avanzada del titular de Mejora Coahuila en el Congreso local?

INTELIGENCIA Y COORDINACIÓN

La Fiscalía General del Estado, a cargo de Federico Fernández, tuvo un destacado y eficiente desempeño en la detención del extorsionador Édgar “N”, líder de la Catem en Durango.

Así lo señaló en redes sociales el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, al agradecer a la fiscalía coahuilense su apoyo para detener al presunto delincuente.

Édgar es acusado de participar en el crimen organizado y de aprovechar su cargo en la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México para extorsionar a empresarios.

Al cierre de esta edición, se desconoce el paradero de Armando Cobián, otro de los dirigentes de la Catem, a la que se acusa de cobro de piso y de agresiones a agricultores y comerciantes laguneros.

En la reciente posada prenavideña de este sindicato, estuvo como invitado especial Eduardo Olmos, secretario del Ayuntamiento de Torreón, en representación del alcalde Román Cepeda.

SANTA GRANDEZA

¿Se acuerdan que hace unos días les dije que el senador Luis Fernando Salazar planeaba obsequiar varios ejemplares del libro “Grandeza”?

Pues la noticia ya fue confirmada por el propio político lagunero, luego de que el líder senatorial, Adán Augusto López, repartió entre sus homólogos morenistas 260 ejemplares por senador.

La ventaja para Salazar Fernández es que no tuvo que desembolsar un solo peso y aprovechará la oportunidad para lucirse con este regalazo navideño escrito por Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto, De Buena Fuente puede que reciba un ejemplar de “Grandeza”, de los que se repartirán en Coahuila para iniciar el año con una lectura obligada de la historia de México.

Atentos...

HOMBRE PREVENIDO

Por cuestiones de seguridad física, el subsecretario Pancho Tobías fue ayer uno de los grandes ausentes en el informe de actividades de la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez.

Tobías, dicen en la Carbonífera que anda a salto de mata para evitar toparse con el diputado del PT, Tony Flores, que lo busca como queriendo pelear.

-¿Qué le dijo el ganso a la gansa?

-¡Ven, ganza!