Cuestionan padres viaje obligatorio a CDMX para alumnos del CBTA 21 de Parras

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Coahuila
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    Cuestionan padres viaje obligatorio a CDMX para alumnos del CBTA 21 de Parras
    La carrera técnica en Turismo contempla una salida escolar que, según los padres, fue presentada como obligatoria. PEDRO PESINA

Las familias aseguran que deberán cubrir transporte, viáticos y manutención de los jóvenes; también solicitan conocer el destino de los ingresos generados por las actividades productivas del plantel

PARRAS, COAH.- Padres de familia del CBTA 21 de Parras manifestaron su inconformidad ante un viaje escolar a la Ciudad de México que, aseguran, fue presentado como obligatorio para los estudiantes de la carrera técnica en Turismo, pese a que todos los gastos deberán ser cubiertos por sus familias.

De acuerdo con los testimonios recabados, la actividad forma parte del plan de estudios; sin embargo, la institución no ofrecería apoyo económico para cubrir el transporte, los viáticos ni la manutención de los jóvenes durante el recorrido. Esta situación preocupa a las familias que no cuentan con los recursos suficientes para solventar los gastos y temen que sus hijos queden fuera de la actividad académica por motivos económicos.

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A la carga financiera se suma la preocupación por la seguridad de los estudiantes y las condiciones en las que se realizará el traslado. Los padres señalaron que necesitan información clara sobre la organización del viaje, el acompañamiento de los alumnos y las medidas previstas para garantizar su bienestar.

La molestia también se relaciona con la falta de transparencia que, aseguran, existe en torno al manejo de los recursos que genera el plantel. Entre las actividades productivas mencionaron la venta de nuez, la cría y comercialización de cerdos, la producción de lácteos y los ingresos de la cooperativa escolar.

“Nosotros no vemos cuentas claras. La escuela produce y vende, pero nunca se nos informa en qué se gasta ese dinero”, expresaron algunos padres, quienes solicitaron que las autoridades presenten un informe detallado sobre los ingresos y egresos de la institución.

Además, pidieron que se establezcan alternativas de apoyo para evitar que algún estudiante pierda la oportunidad de participar en una actividad académica por no poder pagarla. Consideraron que, si el viaje es un requisito de formación, deben existir condiciones que permitan a todos los alumnos acceder a él.

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