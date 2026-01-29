IMSS Coahuila refuerza prevención de ETS con orientación y entrega gratuita de preservativos

Coahuila
/ 29 enero 2026
    IMSS Coahuila refuerza prevención de ETS con orientación y entrega gratuita de preservativos
    Personal del IMSS en Coahuila brinda orientación sobre salud sexual y reproductiva como parte del Chequeo PrevenIMSS. FOTO: CORTESÍA

A través del Chequeo PrevenIMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social promueve la salud sexual y reproductiva, con énfasis en el uso correcto del condón, la detección oportuna de Enfermedades de Transmisión Sexual y la consejería en planificación familiar

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila subrayó la importancia de practicar una sexualidad responsable como medida clave para prevenir riesgos a la salud, particularmente las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), que continúan representando un problema de salud pública en la población de 15 a 49 años.

Mediante el Chequeo PrevenIMSS, personal de salud desarrolla de manera permanente acciones de promoción y educación en temas de salud sexual y reproductiva, que incluyen orientación sobre el uso correcto del condón, la entrega gratuita de preservativos y la prevención de ETS, algunas de las cuales pueden no presentar síntomas en etapas iniciales.

La jefa de enfermería de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 93, Ada Judith Ceniceros Salas, recordó que la prevención es fundamental, por lo que recomendó realizarse exámenes periódicos y acudir a revisión médica al menos una vez al año, aun cuando no existan molestias aparentes.

PREVENCIÓN, ATENCIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA

La especialista exhortó a la población a acercarse a los módulos de Planificación Familiar disponibles en diversas unidades médicas del IMSS, donde se brinda consejería a la población en general y se aplican vacunas como la de Hepatitis B y la del Virus del Papiloma Humano (VPH) a los grupos de riesgo correspondientes.

El uso correcto del condón y la detección oportuna son medidas clave para prevenir Enfermedades de Transmisión Sexual, destacó el IMSS.
El uso correcto del condón y la detección oportuna son medidas clave para prevenir Enfermedades de Transmisión Sexual, destacó el IMSS. FOTO: CORTESÍA

“Mantener una adecuada salud sexual depende de distintos factores, como el acceso a información de buena calidad, el conocimiento de riesgos, un entorno que promueva la sexualidad sin estigmas y el acceso oportuno a servicios de salud sexual”, señaló Ceniceros Salas.

Asimismo, hizo un llamado a no esperar a que se presenten complicaciones para iniciar medidas de protección. Indicó que, ante la sospecha de una posible ETS o la presencia de síntomas como llagas, abultamientos en genitales o en zonas oral o rectal, secreciones inusuales, dolor o ardor al orinar o durante las relaciones sexuales, fiebre, sangrado anormal, dolor abdominal bajo, picazón o enrojecimiento genital, es indispensable acudir de inmediato a consulta médica.

