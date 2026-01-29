IMSS Coahuila refuerza prevención de ETS con orientación y entrega gratuita de preservativos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila subrayó la importancia de practicar una sexualidad responsable como medida clave para prevenir riesgos a la salud, particularmente las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), que continúan representando un problema de salud pública en la población de 15 a 49 años.

Mediante el Chequeo PrevenIMSS, personal de salud desarrolla de manera permanente acciones de promoción y educación en temas de salud sexual y reproductiva, que incluyen orientación sobre el uso correcto del condón, la entrega gratuita de preservativos y la prevención de ETS, algunas de las cuales pueden no presentar síntomas en etapas iniciales.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría del Trabajo confirma reajuste laboral en seis plantas de Coahuila

La jefa de enfermería de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 93, Ada Judith Ceniceros Salas, recordó que la prevención es fundamental, por lo que recomendó realizarse exámenes periódicos y acudir a revisión médica al menos una vez al año, aun cuando no existan molestias aparentes.

PREVENCIÓN, ATENCIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA

La especialista exhortó a la población a acercarse a los módulos de Planificación Familiar disponibles en diversas unidades médicas del IMSS, donde se brinda consejería a la población en general y se aplican vacunas como la de Hepatitis B y la del Virus del Papiloma Humano (VPH) a los grupos de riesgo correspondientes.