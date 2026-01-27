Saltillo registrará más días con mala calidad del aire; ‘la norma ahora es más estricta’

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila informó que, a partir de este año, el monitoreo de la calidad del aire se rige por una norma más estricta, lo que provocará que se registren más días con mala calidad del aire, sin que ello signifique necesariamente un deterioro real en las condiciones ambientales.

De acuerdo con Diana Susana Estens de la Garza, titular de la dependencia, el cambio obedece a una modificación en la sensibilidad de la norma, particularmente en lo relacionado con emisiones y partículas menores a 2.5 micras, con el objetivo de fortalecer la protección a la salud de la población.

“No es que empeore la calidad del aire, sino que hay una modificación en la sensibilidad de la norma. A partir de este año la norma se hace más dura, más estricta en materia de emisiones y de partículas menores a 2.5 en el aire”, dijo.

Comentó que, con este ajuste, será más común que el sistema marque mala calidad del aire, aunque técnicamente las condiciones no hayan cambiado respecto a años anteriores. Aun así, consideró que se trata de una medida necesaria desde el punto de vista sanitario.

“Vamos a tener más días que van a aparecer con mala calidad del aire. Técnicamente no empeoró, pero la ley se hace más estricta y al final de cuentas se protege a la salud humana”, afirmó.

La funcionaria agregó que la responsabilidad de mejorar las condiciones ambientales no recae únicamente en la autoridad, sino que involucra a distintos sectores, como cambios en los hábitos cotidianos de la ciudadanía.

“Desde diferentes ámbitos tenemos que hacer lo que nos corresponde, desde una medición correcta hasta las propias empresas y, en lo personal, los hábitos y costumbres que cada quien tenemos, como acudir a la verificación vehicular y asegurarnos de que nuestros vehículos estén dentro de los parámetros de emisiones esperados”, expresó.

Respecto a las emisiones industriales, recordó que existe una división de competencias entre los ámbitos federal y estatal, y que en el caso del Gobierno de Coahuila, las empresas están obligadas a presentar su Cédula de Operación Anual entre enero y abril, documento que permite evaluar la congruencia entre su actividad, insumos, productos y residuos, sin descartar inspecciones adicionales cuando sea necesario.