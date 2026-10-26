Cumplen sueño de alumnos de la primaria Cuauhtémoc de Monclova; reciben instrumentos para banda de guerra

Con la entrega de tambores y cornetas, la banda de guerra de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Obrera, podrá fortalecerse y abrir espacio a más estudiantes interesados en participar, luego de que la comunidad escolar esperara seis años para obtener este apoyo. La entrega se realizó durante el lunes cívico, con la presencia del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer llegar los instrumentos enviados por la Secretaría de Educación.

El director de Servicios Educativos de la Región Centro, Abraham Segundo González Ruiz, informó que con esta entrega se cumplió el compromiso establecido con la institución educativa la semana anterior. Durante el evento, la subdirectora Martha Isabela de Hoyos de los Santos agradeció la respuesta de las autoridades y destacó la importancia de mantener la colaboración para atender las necesidades de los planteles y brindar mejores condiciones a los alumnos. En representación de sus compañeros, la estudiante Maite Alexia Cuevas Armendáriz expresó su emoción por recibir los instrumentos y recordó que durante seis años buscaron el respaldo de distintas instancias para hacer realidad esta petición.

Explicó que pertenecer a una banda de guerra representa una oportunidad para aprender disciplina, respeto y compañerismo, además de desarrollar la perseverancia y el compromiso con los estudios. También señaló que estas actividades motivan a los niños a asistir a clases, cumplir con sus responsabilidades y superarse. Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que el apoyo a las escuelas es resultado de las gestiones permanentes y del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno. Señaló que la formación de los estudiantes no depende únicamente de lo que aprenden en el salón de clases, sino también de las actividades que les permiten desarrollar habilidades, fortalecer valores y aprender a trabajar en equipo.

Asimismo, reconoció la labor de los maestros y afirmó que su dedicación y el esfuerzo adicional que realizan diariamente son fundamentales para brindar a los alumnos mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo. La entrega de instrumentos se suma a las acciones de Impulso Educativo, política pública del Gobierno de Coahuila que se fortalece mediante la estrategia social Mejora Coahuila, en beneficio de las familias monclovenses.

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