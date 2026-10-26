Cumplen sueño de alumnos de la primaria Cuauhtémoc de Monclova; reciben instrumentos para banda de guerra

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Coahuila
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    Cumplen sueño de alumnos de la primaria Cuauhtémoc de Monclova; reciben instrumentos para banda de guerra
    El apoyo se realizó durante el lunes cívico, con la presencia del alcalde Carlos Villarreal Pérez. LIDIET MEXICANO

La entrega permitirá incorporar a más estudiantes interesados en participar en las actividades de la banda de guerra

Con la entrega de tambores y cornetas, la banda de guerra de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Obrera, podrá fortalecerse y abrir espacio a más estudiantes interesados en participar, luego de que la comunidad escolar esperara seis años para obtener este apoyo.

La entrega se realizó durante el lunes cívico, con la presencia del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer llegar los instrumentos enviados por la Secretaría de Educación.

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El director de Servicios Educativos de la Región Centro, Abraham Segundo González Ruiz, informó que con esta entrega se cumplió el compromiso establecido con la institución educativa la semana anterior.

Durante el evento, la subdirectora Martha Isabela de Hoyos de los Santos agradeció la respuesta de las autoridades y destacó la importancia de mantener la colaboración para atender las necesidades de los planteles y brindar mejores condiciones a los alumnos.

En representación de sus compañeros, la estudiante Maite Alexia Cuevas Armendáriz expresó su emoción por recibir los instrumentos y recordó que durante seis años buscaron el respaldo de distintas instancias para hacer realidad esta petición.

$!El alcalde Carlos Villarreal destacó que la educación también se fortalece mediante actividades extracurriculares.
El alcalde Carlos Villarreal destacó que la educación también se fortalece mediante actividades extracurriculares. LIDIET MEXICANO

Explicó que pertenecer a una banda de guerra representa una oportunidad para aprender disciplina, respeto y compañerismo, además de desarrollar la perseverancia y el compromiso con los estudios. También señaló que estas actividades motivan a los niños a asistir a clases, cumplir con sus responsabilidades y superarse.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que el apoyo a las escuelas es resultado de las gestiones permanentes y del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno.

Señaló que la formación de los estudiantes no depende únicamente de lo que aprenden en el salón de clases, sino también de las actividades que les permiten desarrollar habilidades, fortalecer valores y aprender a trabajar en equipo.

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Asimismo, reconoció la labor de los maestros y afirmó que su dedicación y el esfuerzo adicional que realizan diariamente son fundamentales para brindar a los alumnos mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

La entrega de instrumentos se suma a las acciones de Impulso Educativo, política pública del Gobierno de Coahuila que se fortalece mediante la estrategia social Mejora Coahuila, en beneficio de las familias monclovenses.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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