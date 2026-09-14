Instituto Electoral de Coahuila contratará a 190 ciudadanos para integrar los 38 comités municipales

MONCLOVA, COAH.- Un total de 190 ciudadanos serán contratados por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para integrar los 38 comités municipales electorales, donde ocuparán cargos de presidencias, secretarías y consejerías de cara a los procesos electorales de 2027. La convocatoria pública ya está abierta para quienes estén interesados en participar en la organización electoral, informó la consejera electoral Patricia González Mijares, junto con el director ejecutivo de Organización Electoral, Julio César Lavenant Salas.

La invitación contempla la participación de ciudadanos de los 38 municipios del Estado, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos por el instituto para poder ser considerados dentro del proceso de selección. Lavenant Salas explicó que no es indispensable contar con una licenciatura para participar, por lo que personas con cualquier nivel de escolaridad pueden presentar su solicitud. Entre las condiciones se encuentra ser ciudadano mexicano y tener residencia en Coahuila, ya sea por nacimiento o con al menos tres años radicando en el Estado. También deberán contar con credencial para votar vigente, estar inscritos en el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral y tener al menos 21 años cumplidos al día de la designación. Los aspirantes no deberán haber sido condenados por delito doloso, violencia política contra las mujeres en razón de género ni ser deudores alimentarios morosos. Tampoco podrán participar quienes hayan ocupado un cargo de elección popular durante los últimos dos años, sean funcionarios públicos en activo o hayan desempeñado un cargo de primer nivel en cualquier orden de gobierno durante el último año. El IEC estableció además que no se tomará en cuenta a personas que hayan militado en un partido político durante los últimos tres años. De igual manera, los interesados deberán declarar bajo protesta de decir verdad que no han sido candidatos a algún cargo público durante los tres años inmediatos anteriores a la designación, ni dirigentes nacionales, estatales o municipales de algún partido político.

Otro requisito es no estar inhabilitado para ejercer un cargo público. REGISTRO SERÁ POR INTERNET El proceso de inscripción se realizará completamente de manera digital, a través del sistema disponible en la página oficial del Instituto Electoral de Coahuila. Los aspirantes deberán llenar sus datos personales y generar los formatos correspondientes, que posteriormente tendrán que firmar y cargar junto con el resto de la documentación. Entre los documentos requeridos se encuentra el acta de nacimiento, credencial para votar vigente por ambos lados, currículum vitae actualizado y resumen curricular sin datos personales. Este último será publicado en la página del Instituto para que la ciudadanía pueda consultar la información de quienes buscan integrar los comités municipales.

También deberán presentar el comprobante del grado máximo de estudios, así como las declaraciones relacionadas con la función pública y la llamada “10 de 10”, referente a no haber sido condenados por ejercer algún tipo de violencia. Los aspirantes tendrán que elaborar un escrito libre de máximo dos cuartillas, donde expliquen las razones por las que desean formar parte del comité municipal electoral.

Asimismo, deberán entregar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, además de la documentación relacionada con antecedentes penales y las declaraciones bajo protesta de decir verdad. El Instituto Electoral de Coahuila contempla realizar las designaciones de los integrantes de los 38 comités municipales a más tardar el próximo 31 de octubre. La convocatoria busca cubrir los 190 espacios correspondientes a presidencias, secretarías y consejerías electorales en los municipios del Estado. El IEC invitó a la ciudadanía interesada a revisar los requisitos y reunir la documentación necesaria para completar su registro. Para resolver dudas durante el proceso de inscripción, los aspirantes pueden comunicarse al teléfono 844 438 6260, correspondiente a las áreas de Organización Electoral e Innovación Electoral del Instituto.